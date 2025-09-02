Más de 1.2 millones de inmigrantes dejan la fuerza laboral de los Estados Unidos en los primeros siete meses de 2025







Más de 1.2 millones de inmigrantes, residentes legales y aquellos en los Estados Unidos ilegalmente, desaparecieron de la fuerza laboral desde enero hasta finales de julio, según datos de la Oficina del Censo analizados por el Centro de Investigación Pew.

Los inmigrantes representan casi el 20 por ciento de la A NOSOTROS La fuerza laboral y esos datos muestran que el 45 por ciento de los trabajadores en la agricultura, la pesca y la silvicultura son inmigrantes, según la investigadora senior de Pew Stephanie Kramer.

Alrededor del 30 por ciento de todos los trabajadores de la construcción son inmigrantes y el 24 por ciento de los trabajadores de servicios son inmigrantes. La pérdida en los trabajadores inmigrantes se produce cuando la nación está viendo la primera disminución en la población inmigrante general después de que el número de personas en los Estados Unidos alcanzó ilegalmente un máximo histórico de 14 millones en 2023.

