Jacarta – Organización Mundial de la Salud (OMS) reportados, más de 1.000 paciente en la linea Gaza morir el mundo mientras espera evacuación médico desde mediados de 2024.

Lea también: Niños de Gaza mueren debido al clima frío, se insta a Israel a abrir el acceso de inmediato



En un informe de la OMS del viernes 19 de diciembre de 2025, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que es probable que la cifra real sea superior a esta cifra.



Se ven niños entre los escombros después de un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Deir el-Balah en el centro de la Franja de Gaza, el martes 2 de abril de 2024.

Lea también: Caleidoscopio 2025: 20 artistas murieron este año, algunos enfermaron y tuvieron accidentes



Afirmó que hasta 1.092 pacientes murieron mientras esperaban una evacuación médica en el período comprendido entre julio de 2024 y noviembre de 2025, en medio de las continuas restricciones de movimiento y el colapso del sistema de servicios de salud en la Franja de Gaza.

Según la OMS, desde octubre de 2023, la agencia y sus socios han facilitado la evacuación de más de 10.600 pacientes de Gaza que padecían graves problemas de salud.

Lea también: El papel de los autores de abortos ilegales en los apartamentos de Bassura, que operan desde 2022 con obstetras falsos



De ellos, más de 5.600 pacientes son niños que requieren atención avanzada y medidas para salvar vidas.



VIVA Military: civiles de Gaza lloran el cuerpo de su hijo

Tedros pidió a más países que acepten pacientes de la Franja de Gaza e instó a restablecer las rutas de evacuación médica a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

Destacó que los retrasos en la evacuación médica siguen cobrándose vidas.