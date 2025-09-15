Más contadores de inmigración, funcionarios en los aeropuertos las 24 horas del año antes de la temporada del festival







Antes de la temporada turística y festiva máxima, la Unión Ministerio del Interior ha ordenado que un número adecuado de mostradores de inmigración y funcionarios estén disponibles las 24 horas en todos los aeropuertos internacionales para minimizar el tiempo de espera, dijeron las autoridades el lunes.

La Directiva fue entregada a la Oficina de Inmigración en una reunión de alto nivel presidida por el Ministro de Estado de la Unión para el Hogar Bandi Sanjay Kumar aquí la semana pasada.

«Teniendo en cuenta la máxima temporada turística y festiva por delante, se han dado instrucciones para abrir contadores de inmigración adecuados y desplegar más funcionarios 24×7 en todos los aeropuertos internacionales para minimizar el tiempo de espera», dijo un funcionario.

El Ministerio del Interior también ha enfatizado la popularización del Programa de Inmigración de Trabajo Fast Track-Trusted Traveler (FTI-TTP) bajo el cual el proceso de inmigración de los nacionales indios preverificados y los titulares de tarjetas de ciudadanos extranjeros de la India (OCI) están acelerados.

Según las estadísticas del Ministerio del Interior, más de 32 lakh E-Visas se emitieron en 2024 a ciudadanos extranjeros que visitaban el país, la mayoría de los cuales llegaron como turistas.

En 2024, hasta 4.7 lakh de servicios electrónicos E-Frro fueron entregados por 114 puestos de cheques funcionales bajo 12 oficinas de registro regionales de extranjeros en todo el país.

El gobierno también ha otorgado 5.45 cartas de OCI lakh el año pasado a los extranjeros de origen indio.

El Ministerio del Interior de la Unión ha nombrado recientemente 37 aeropuertos, 34 puertos de mar/río, 37 puntos internacionales de cruce de tierras y seis estaciones de ferrocarril como los puestos de inmigración designados para la entrada y salida de pasajeros internacionales.

El Ministerio del Interior también ha puesto a disposición el programa de inmigración de vía rápida – Programa de viajero de confianza en 13 aeropuertos principales hasta ahora – Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Cochin, AhmedabadLucknow, Thiruvananthapuram, Tiruchirappalli, Kozhikode y Amritsar.

El programa garantiza una autorización de inmigración más rápida, y hasta ahora alrededor de tres lakh personas se han registrado bajo el programa. De ellos, 2.65 lakh aprovecharon las instalaciones, dijeron las autoridades.

El FTI-TTP tiene como objetivo facilitar la movilidad internacional con una autorización de inmigración más rápida, más suave y segura. En la fase inicial, se ha iniciado para los nacionales indios y los titulares de tarjetas de OCI sobre una base gratuita.

El FTI-TTP es similar al programa de entrada global ofrecido por los Estados Unidos que permite la autorización acelerada para viajeros previamente aprobados y de bajo riesgo a su llegada a América en aeropuertos selectos, dijo otro funcionario.

El FTI-TTP eventualmente se lanzará a los 21 principales aeropuerto en el país.

