Más ambicioso y menos divertido

Una comedia de intercambio corporal, cuando realmente se está cocinando, se basa en un dispositivo que no renunciará. Un actor, generalmente un adulto, finge estar habitado por alguien totalmente diferente de él o ella mismo (generalmente un niño). La comedia que emerge está cableada de viaje con Psicología Slapstick: sientes que estás mirando a un actor pero puedes casi. ver la persona escondida por dentro. En «Big», el «Citizen Kane» del género, Tom Hanks no solo imitaba los gestos y el aura de ojos abiertos de un ansioso niño de 13 años; Parecía estar entrando en el alma del niño, una hazaña de actuar a la vez hilarante y encantadora. Jennifer Garner hizo lo mismo en «13 Going on 30» (una de las comedias más inspiradas de la década de 2000), y así, de una manera menos elevada, lo hizo, lo hizo Jamie Lee Curtis En la nueva versión de 2003 de «Freaky Friday», al igual que Lindsay Lohanquien de su manera ingeniosa interpretó a alguien canalizando a un personaje mayor (¡su madre!) Con una especie de aplomo perfecto.

«Viernes más extraño«Duplica el cuerpo swaps, y, en teoría, las complicaciones de la comedia. La Anna de Lohan ahora es una madre soltera con una hija adolescente, Harper (Julia Butters, esa niña ruptura de» Once Upon a Time in Hollywood «). En Harper’s High School, Anna, Anna (Manny Jacinto), una videos sexy de Londres con una hija de su propia hija: Lily (Sophia Hammons. Ella y Harper no son exactamente amigos rápidos.

Parece que podría dar forma a una familia del infierno. Es por eso que lo único que puede salvarlo es un intercambio corporal de doble nivel, que la directora de la película, Nisha Ganatra («Late Night»), ingenieros sin mucho pretensiones de explicación de fantasía (todo depende de un psíquico Daffy, interpretado por Vanessa Bayer, escondido detrás de una máquina de Soda). Tan pronto como ocurre la magia, Anna y Harper han cambiado de lugar: un intercambio de madre e hija que se hace eco directamente de la de la primera película. Pero aumentar la apuesta es un segundo intercambio: Lily, la chica mala, aterriza en el cuerpo de la Tess de Jamie Lee Curtis, que es la abuela de Harper (pero prácticamente su segundo padre), mientras que Tess es tomada por el abrasivo británico Spitfire Lily.

El escenario está listo para una comedia aún más salvaje que «Freaky Friday». Sin embargo, de alguna manera no sucede de esa manera. Lo que estamos anhelando ver es que la magia performativa de adentro hacia afuera, la comedia primitiva irreprimible de un actor interpretando a un personaje que literalmente está canalizando a alguien más. Queremos sentir Esa tensión de intercambio corporal. Pero en «Freakier Friday» esto se desarrolla de una manera extrañamente limitada, y por una confluencia de razones.

No es insulto a Lindsay Lohan decir que ha conservado un aura femenina; Eso es parte de su apelación milenario. Mientras que Julia Butters, que interpreta a su hija, actúa con la precocidad de un zoomer de los años sabios de un Zoomer que tiene todo resuelto (al menos en su cabeza). El resultado es que estos dos, como personalidades, no están tan lejos. Entonces, cuando se convierten en el uno al otro, en realidad hay muy poco cómico Frisson.

Un problema diferente ataca el segundo intercambio. Lily, como interpretada por Sophia Hammons, tiene una personalidad distintiva de princesa británica snappish; Algo de eso es su acento, parte de eso tiene derecho. Pero eso es lo que queremos ver transferido a Jamie Lee Curtis. Y viceversa: Tess, con su aura de abuela puntiaguda pero tierno, sería el papel interior perfecto para la altitud externa de Lily.

Esto es lo que sucede: Lily, incluso después del intercambio del cuerpo, sigue hablando en su acento británico (es la película que dice que los acentos son parte de una persona físico ¿constituir?); Parece la misma persona que era antes. Si Curtis pudiera haber usado ese acento como parte de su actuación, habría sido mucho más divertido, pero en su lugar, está atrapado jugando a Lily como una fuente de actitud genérica de malla, que se fusiona con la brattiness de anciana de Tess. La conclusión es que ninguno de estos personajes, después del intercambio, parece lo suficientemente diferente de ellos mismos para permitir que la comedia detonara.

Dicho esto, el doble intercambio le da a «Freakier Friday» una calidad de malabarismo en las bolas en el aire que emite un zumbido agradable. Es divertido montar las complicaciones de la película; Sigue su propia lógica lo suficiente como para crear un paisaje de Disney amable y amable. Y hay algunos momentos dispersos en los que las risas se liberan: Lohan, como Harper, intentando coquetear con el hombre que cree que es el novio secreto de su madre o saludando a los asistentes de Anna con un alegre «¡Hola, personal de personas que veo todo el tiempo!» Curtis’s Lily comprando productos de vejez en una farmacia.

La película termina siendo bastante conmovedora. Se trata de cómo Harper y Lily, al tratar de romper el compromiso de sus padres, descubren que realmente quieren ser hermanas, y se trata de cómo Harper se entera de que su madre la ha estado cuidando de una manera que no tenía idea. Anna, la ex líder de la banda de rock Pink Slip, ahora es la gerente de Ella (Maitreyi Ramakrishnan), una estrella del pop mundial, pero ha estado escribiendo canciones en The Sly. Y se necesita la energía anhelante de Harper para llevar todo eso a la superficie. «Freakier Friday» puntúa como un cuento de hadas de Disney Family sesgado. Simplemente no anota como una comedia de personalidad de Rube Goldberg de Rube Goldberg.