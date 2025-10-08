Más allá de la música, reúne la industria de la música, el regulador y los amantes de la música

VIVA – Industria música Indonesia está experimentando una situación atractiva: por un lado, cada vez más llena y productiva, por otro lado, cada vez más «ruidoso» y parece estar dividido sin dirección juntos. En medio del ajetreo del festival, los nuevos lanzamientos y los algoritmos digitales, los perpetradores en realidad comenzaron a perder espacio para construir realmente una industria más saludable. Es por eso que Yakarta Music Con (JMC) regresó del 11 al 12 de octubre de 2025 en Dome, Senayan Park, Yakarta con el tema «Beyond Music: Time to Change».

Leer también: Músico Taiwán Cait Lin lanza Gradients EP, que muestra la fuerza detrás de la fragilidad a través de la música



Este año, JMC desplegó dos espacios de conversación interconectados, a saber, «música que habla», la sesión de audición fue abierta de artistas y creadores que trazaron el significado, las historias y las imágenes detrás del trabajo; Y «Music Whisper», el espacio es más íntimo para que los trabajadores industriales diseccionan la forma en que se produce, administra la música, gestiona y sobreviven en medio de cambios rápidos. Ambos se combinaron para formar un diálogo completo sobre cómo se entendió, llevó a cabo la música y se heredó. Desde la sala de ideas hasta la sala de producción, JMC es una discusión integral.

Leer también: Tiara Eve lanzó un nuevo álbum 528Hz Dance Mantra, combinando electrónica con ‘Healing’



Desde el chat sobre la marca Band X, la banda sonora visual, hasta las regalías descubiertas, JMC reunió a músicos, etiquetas, marcas, creadores de contenido, promotores y reguladores para encontrar conjuntamente la dirección de la industria de la música indonesia que es más humana, transparente y continua.

Esta conversación involucrará a varios nombres grupales/colectivos que se consideran capaces de llevar sus perspectivas a los espacios públicos, como LocalFest, Indonesian Music Promotiations (APMI), los gráficos de hoy y los medios de Maple.

Leer también: La facción de Golkar recibe la propuesta de Piyu Padi sobre el sistema híbrido en música de regalías



Andri Verraning Ayu, dijo el CEO de The Voice, JMC se presentó como un crisol que conecta todos los elementos del ecosistema musical. «Beyond Music» llevada a la organización este año trae un mensaje a todos los actores de música y conocedores para adaptarse y desarrollarse juntos. La música no es solo una cuestión de quién apareció en el escenario, sino también quién trabaja detrás de ella. JMC 2025 quiere crear espacio donde los actores de la industria puedan hablar como están, y construir conjuntamente un sistema más justo y colaborativo «, dijo Andri Verraning Ayu, CEO entre los votos.

Este año, YouTube Music Academy se unió a la colaboración trayendo una serie de sesiones de discusión. Al igual que Vision into Motion, el libro de jugadas de tendencias musicales y el poder de los fanáticos, destacando cómo los videos, las comunidades y el fandom digital cambian la forma en que nace y gira la música. Vixtape/Vindes también contribuyó con su perspectiva en una sesión con YouTube Music Academy.