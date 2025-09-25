Más allá de la fecha de lanzamiento de los movimientos de Spider-Verse una semana

Miles Morales volverá a los cines una semana antes de lo previsto.

«Spider-Man: Beyond the Spider-Verse«, La tercera entrega en la trilogía animada de la web de Sony, ha ascendido su lanzamiento al 18 de junio de 2027. La adaptación de Marvel estaba programada previamente para el 25 de junio. En su nuevo lugar,» Spider-Viever «abrirá alrededor de dos vacaciones, el Día del Padre y Juneteenth. Landizará una semana después de la acción de Universal de Universal» Cómo capacitar a su Dragon 2 «y en el mismo día de DISNEY AS DISTEY AS DIEME EN LEYE» GATTURE «.

«Beyond the Spider-Verse» concluye una trilogía que comenzó con «Spider-Man: Into the Spider-Verse» de 2018 y continuó con el «Spider-Man: a través de Spider-Verse» de 2023. La serie se centra en Brooklyn High Schooler Miles Morales, quien se convierte en el nuevo Spider-Man y se une a otras personas de araña de universos paralelos para salvar la ciudad de Nueva York, y otros lugares multiversales, de varias amenazas. Los detalles de la trama para la tercera película no se han revelado, pero la historia presumiblemente involucra a Miles Morales enfrentando otra crisis.

«Hemos creado lo que creemos que es un final muy satisfactorio, y no podemos esperar a que los fanáticos lo experimenten», los cineastas Bob Persichetti y Justin K. Thompson dijo el año pasado cuando fueron anunciados como codirectores. «Estamos trayendo todo lo que tenemos».

La serie «Spider-Verse» ha sido una gran fuerza de taquilla; El original recaudó $ 384 millones a nivel mundial, además de ganar el Oscar a la mejor función animada. «A través del Spider-Verse» fue aún más grande en la taquilla, logrando superar todo el bruto de su predecesor después de solo 12 días de liberación y terminar su carrera con $ 690 millones en todo el mundo.