Mary-Louise Parker, Mia Rodgers, Jonno Davis se unen a Young Washington

«Young Washington», la película biográfica de George Washington de Wonder Project y Angel Studiosha comenzado la producción en Irlanda, con una primera mirada de William Franklyn-Miller en el papel principal revelado

También se han anunciado otros miembros del reparto para la película con Mary-Louise Parker («The Institute», «Weeds»), Mia Rodgers («Vidas sexuales de las universidades», «Trauma») y Jonno Davis («Better Man», «Lucca Mortis») se unen al proyecto.

Dirigida por Jon Irwin («House of David»), la película sigue al primer presidente de la vida temprana del primer presidente de Estados Unidos y está programado para el lanzamiento nacional durante el fin de semana del Día de la Independencia 2026, marcando el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. La fotografía principal tendrá lugar en Irlanda y Virginia.

Parker interpretará a Mary Washington, la fuerte madre voluntaria de George, mientras que Rodgers interpretará a Sally Cary, la encantadora belleza de la nobleza de Virginia que primero ve su potencial. Davies, recientemente visto interpretando a Robbie Williams como un mono CGI en el aclamado «mejor hombre», retrata a un condescendiente oficial británico James Mackay.

El elenco previamente anunciado de «Young Washington» incluye a Sir Ben Kingsley (como Robert Dinwiddie), Andy Serkis (como general Edward Braddock), Joel David Smallbone (como William Fairfax) y Kelsey Grammer (como Lord Fairfax). Completando el elenco estará Leo Hanna como el mejor amigo de George Christopher Gist; Angus Castle-Doughty y Fearghal Geraghty como los hermanos David y Henry Frisk; Nicholas Antoniou como Tucker Bowman; Ryan Begay como Tanacharison, The Half King, John Foss como Lawrence Washington, Michael Benz como Thomas Gage, Martijn Lakemeier como Jacob Van Braam y Clement Toyon como Joseph Coulon de Jumonville.

«Los primeros años de George Washington es una historia que he querido contar durante mucho tiempo», dijo Erwin, director y fundador de Wonder Project. «Las pruebas que enfrentó moldearon al hombre que lideraría una nación, y gran parte de ese viaje sigue siendo en gran medida no contada. Dar vida a esta poderosa historia con un elenco tan extraordinario es un sueño hecho realidad».

Erwin producirá la película con Chip Diggins. Wonder Project se une al lado de la producción por 10 toneladas de producciones, dirigido por Benton Crane, y 2521 Entertainment, dirigido por Tyler Zacharia. Angel se distribuirá en todo el mundo. La película fue escrita por Erwin y Tom Provost y Diederik Hoogstraten.

«Cuando lanzamos boletos de preventa un año antes del día de apertura, miles se compraron de inmediato, y las ventas han continuado constantemente desde entonces», dijo Brandon Purdie, jefe de distribución teatral y desarrollo de marca en Angel Studios. «Abriendo en los cines durante las vacaciones del Día de la Independencia y el 250 aniversario de América, la película traerá un capítulo incalculable de nuestra fundación al público en todo el país».

Parker está representado por CAA. Rodgers está representado por Alex Cambell en United Agents, Stephen Simbari en Anonymous Content y Caroline Fergusson en Pinnacle PR, y Felker Toczek Suddleson McGinnis Ryan LLP. Davis está representado por Denton Brierley, Gersh, ColorCreative y Lucy Popkin.