Mary J. Blige amplía su asociación con Lifetime para tres nuevas películas

Mary J. Blige ha ampliado su asociación con Vida para tres nuevas películas originales, incluida la primera “María J. Blige Presenta Be Happy” dirigida por Gabourey Sidibe.

La cantante y actriz trabajó anteriormente con Lifetime para desarrollar varias películas basadas en su música, incluidas “Real Love”, “Family Affair” y “Strength of a Woman” de 2023. Su último, “Be Happy”, está protagonizado por Tisha Campbell, Mekhi Phifer y Russell Hornsby en una historia que sigue a Val (Campbell), de 50 años, una devota esposa y ama de casa que busca reavivar la chispa de su matrimonio después de que su hijo vaya a la universidad.

“Be Happy” es una colaboración entre Blue Butterfly Productions y Mona Scott-Young para Monami Productions, y está producida con Motion Entertainment y Swirl Films. La película debutará en Lifetime el 7 de febrero como parte de la lista de películas “Love of a Lifetime”.

Junto con “Be Happy” y “Family Affair”, Blige trabajó anteriormente con Lifetime como productora ejecutiva en la película de 2020 “The Clark Sisters: The First Ladies of Gospel” y protagonizó a la Dra. Betty Shabazz en la película de 2013 “Betty & Coretta”.

Blige ha estado desarrollando su portafolio en el espacio de cine y televisión con Blue Butterfly Productions desde su fundación en 2019, firmando un acuerdo televisivo de primera vista con Lionsgate Television ese año y un primer y segundo acuerdo con BET en 2022. Como parte de este último, desarrolló “The Wine Down”, un programa de entrevistas sin guión que duró un par de episodios.



