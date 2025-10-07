Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina







Mary E Brunkow, Fred Ramsdell y el Dr. Shimon Sakaguchi ganaron el Premio Nobel de Medicina el lunes por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica. Brunkow, de 64 años, es gerente senior de programas en el Instituto de Sistemas Biología en Seattle. Ramsdell, de 64 años, es un asesor científico de Sonoma Bioterapeutics en San Francisco. Sakaguchi, de 74 años, es profesor distinguido en el Centro de Investigación de la Frontera de Inmunología de la Universidad de Osaka en Japón.

El sistema inmunitario tiene sistemas para detectar y combatir los virus. Los guerreros inmunes clave, como las células T, reciben entrenamiento sobre cómo detectar a los malos actores. Si algunos en su lugar salen mal de una manera que podría desencadenar enfermedades autoinmunes, se supone que se eliminarán en el timo, un proceso llamado tolerancia central. Los ganadores de Nobel desentrañaron una forma adicional en que el cuerpo mantiene el sistema bajo control.

Comenzó con el descubrimiento de Sakaguchi en 1995 de un subtipo de células T previamente desconocido ahora conocido como células T reguladoras o regs. Luego, en 2001, Brunkow y Ramsdell descubrieron una mutación culpable en un gen llamado Foxp3, un gen que también juega un papel en un raro autoinmune humano enfermedad. Dos años más tarde, Sakaguchi vinculó los descubrimientos para mostrar que el gen Foxp3 controla el desarrollo de esos T-Regs.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente