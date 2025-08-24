Marvel es el ‘próximo 10 años’

Kumail Nanjiani dice que se firmó para seis películas de Marvel cuando fue elegido como el Superhero Kingo en Marvel Studios «Ethernals«Pero que la decepción crítica y comercial de la película lo» destrozó «y lo llevó a buscar terapia.

El tema surgió en la aparición de Nanjiani en el compañero comediante Mike Birbiglia Podcast «Work It Out». Nanjiani reveló que su experiencia Marvel es un tema clave en su nuevo especial de stand-up, que se lanza en Hulu a finales de este año.

«Hablé sobre cómo estaba en esta gran película. Salió justo después de Covid, así que tuve un año y medio en casa para simplemente decir: ‘¡Oh, cuando sale esto!'», Compartió Nanjiani. «Pero luego salió y tuvo muy malas críticas y no lo hizo bien. Me destrozó demasiado. Fue entonces cuando pensé, ‘Oh, necesito ir a la terapia para resolver esto'».

Nanjiani confirmó que el proyecto era «eternos», explicando que pensaba que estaría mucho más involucrado en el universo cinematográfico Marvel.

«Pensé, ‘Oh, este será mi trabajo durante los próximos 10 años'», continuó Nanjiani. «Me firmé para seis películas. Me firmé para un videojuego. Me registré para un paseo en el parque temático. Te hacen registrarte para todas estas cosas. Y estás como, ‘Estos son los próximos 10 años de mi vida, así que haré películas de Marvel todos los años y, en el medio, haré mis propias cosas, lo que sea que quiera hacer’. Y entonces nada de eso sucedió «.

«Eternals» lanzado en noviembre de 2021 y fue la mejor entrada de universo de Marvel Cinematic hasta ese momento. Recaudó $ 402 millones a nivel mundial, lo que fue visto como una decepción teatral para una entrada de franquicia presupuestada de $ 200 millones de una bandera de gran éxito como Marvel Studios. Desde entonces, el Reino de Nanjiani y sus compañeros héroes de los Eternals no han aparecido en otro proyecto de Marvel.

Marvel se está preparando actualmente para el equipo «Avengers: Doomsday» en 2026, que reunirá a personajes de varios proyectos. Sin embargo, hasta ahora no se ha revelado que los miembros del reparto de «eternos» formen parte del conjunto de la película.

«Para mí, lo que realmente me golpeó fue darme cuenta de que demasiado de mi autoestima está ligada en la reacción de otras personas a mi trabajo», reflexionó Nanjiani antes de agregar en broma: «¡Además, otras personas tienen problemas mucho más grandes que esto!»