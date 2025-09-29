Maruarar enfatiza el contrato masivo de 26,000 unidades de viviendas subsidiadas especiales para MBR

Yakarta, Viva – Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Maruarar sirait alias ara afirmó, Contrato masivo O entrega de 26,000 unidades casa subsidiada Lo que hizo el gobierno hoy, dirigido a personas de bajos ingresos (MBR) en varias regiones.

Reveló esto en el Acuerdo de Masa 26,000 KPR Financiación de la Instalación de Liquidez (FLPP), que se celebró en Cileungsi, Bogor Regency, West Java hoy.

Ara explicó, sobre el número total de unidades de vivienda, hasta 200 familias habían recibido la clave directamente, mientras que el resto se llevó a cabo simultáneamente en línea.

Ministro de Vivienda y Área de Asentamiento, Maruarar Sirait

«Lo que nos enorgullece, el destinatario de esta casa son las caras de los combatientes de la vida diaria, los conductores de pedicab, los asistentes domésticos, los taxistas de motocicletas en línea, nuestros hermanos y hermanas ciegas, guardias de seguridad, conductores y trabajadores inmigrantes», dijo Ara, lunes 29 de septiembre de 2025.

Agregó que el MBR fue la columna vertebral de la nación, y hoy el estado está presente para ellos.

Como una forma de conciencia estatal, Ara dijo que el gobierno también entregó cinco casas para las familias de trabajadores muertos, incluida la familia del fallecido affan, un taxista de motocicletas en línea en Makassar.

«La construcción de viviendas no solo presenta una casa, sino que también da esperanza y protección para las personas que la necesitan», dijo.

Para la información, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, enfatizó que el sector de la vivienda tiene un papel estratégico como motor de desarrollo y crecimiento económico nacional.

«La vivienda puede y siempre es un motor de crecimiento económico, motocicletas del desarrollo económico. Por lo tanto, damos un objetivo muy alto, 3 millones de casas», dijo Prabowo.