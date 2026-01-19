‘Marty Supreme’ supera los 100 millones de dólares a nivel mundial

No dudes del ajetreo de Marty Mauser.

A24‘s «marty supremo«, una comedia dramática deportiva protagonizada por Timothée Chalamet como un campeón ficticio de tenis de mesa, ha superado los 100 millones de dólares a nivel mundial. Es el cuarto estreno de A24 que cruza este hito de taquilla después de la ganadora del Oscar a la mejor película de 2022 «Everything Everywhere All at Once» ($142 millones), el thriller distópico de Alex Garland de 2024 «Civil War» ($127 millones) y el drama romántico del año pasado «Materialists». ($107 millones). Este punto de referencia es especialmente impresionante porque ha sido un momento desafiante para los estrenos de autor; “Marty Supreme” y “Materialists” fueron las únicas películas independientes de 2025 que generaron más de $100 millones.

Gracias a Chalamet esfuerzos de marketing no convencionales y el brillante boca a boca de la crítica y el público, “Marty Supreme” ha recaudado 102,3 millones de dólares en todo el mundo, incluidos 80,8 millones de dólares en Estados Unidos y 21,5 millones de dólares en el extranjero. Los principales mercados internacionales incluyen el Reino Unido con 16 millones de dólares, Canadá con 5,7 millones de dólares y México con 944.000 dólares. (Canadá es tradicionalmente parte de los ingresos brutos de América del Norte, pero A24 solo distribuye sus películas en los EE. UU. y se asocia con otras compañías en otros territorios).

“Marty Supreme” recientemente se convirtió La película más taquillera de A24 en EE.UU. tras superar el punto de referencia de “Everything Everywhere All at Once” con 77 millones de dólares. Queda por ver dónde terminará “Marty” en las listas mundiales de A24. Sin embargo, es probable que la película siga siendo un atractivo en los Estados Unidos durante la temporada de premios y aún no se ha estrenado en varios mercados extranjeros. “Marty Supreme” debuta el próximo fin de semana en 12 territorios, incluidos Australia, Brasil e Italia.

“Marty Supreme” costó 70 millones de dólares, lo que la convierte en la película más cara de A24 hasta la fecha y significa que no ha salido de números rojos. (Recuerde: los propietarios de los cines se quedan con aproximadamente la mitad de las ventas de entradas). Sin embargo, “Marty Supreme” ha sido valiosa para A24 en el circuito de premios (Chalamet ganó el Globo de Oro y el Critics Choice al mejor actor) y se espera que sea un contendiente importante cuando se anuncien las nominaciones al Oscar el jueves. Josh Safdie dirigió esta frenética aventura con clasificación R, que sigue a Marty Mauser mientras atraviesa el infierno y regresa para perseguir su sueño de convertirse en el mejor jugador de ping pong del mundo.