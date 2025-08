Martti de Estonia Helte de ‘In The Crosswind’ Fame Preps ‘Silverwhite’

El escritor y director de estonía Martti Helte, quien dejó su huella en el escenario del festival global con su debut múltiple «In the Crosswind» y el segundo año «Silencio escandinavo» (un sello de Europa Cinema ganador en Karlovy Vary 2019) está preparando quizás su proyecto más ambitoso hasta la fecha: el histórico «Silverwhite» («Hõbevalg»).

El proyecto, que marca la tercera colaboración de Helte con la productora Elina Litvinova de Three Brothers, con sede en Tallinn, será lanzada en el mercado de coproducción Nordic de New Nordic Films en Haugesund, 20 de agosto.

Famoso por su estilo experimental que combina enfoques formalistas con la narrativa tradicional, la nueva característica de Helte volverá a vivir con la noción de tiempo, aunque será «más amplio» que sus trabajos anteriores, dijo.

Basado libremente en el libro «Hõbevalge» del legendario escritor y director de estonía y el ex presidente de la Nación Báltica, Lennart Meri, la historia se remonta a hace aproximadamente 7,500 años. En ese momento, las huellas del meteorito de Kaalo que golpearon la isla estonia de Saarema, dejaron una marca profunda en los pueblos que viven a lo largo del Mar Báltico, dando forma a los mitos y leyendas locales, según la sinopsis. A través de cuatro historias de finno-Ugric no lineales pero interconectadas, la película explorará los temas universales de identidad y resistencia.

«Estoy fascinado por los miles de años de historia compartidos por los pueblos que viven a lo largo de las orillas del Mar Báltico», dijo Helte a Helte Variedad. «En esta región, a menudo tendemos a definirnos como culturalmente jóvenes, pero creo que nuestra memoria colectiva llega mucho más atrás, en tiempos que no siempre son completamente reconocidos, pero que continúan dando forma a quienes somos».

Aunque es épica en escala, «Silverwhite» será «una reflexión personal e íntima sobre una cosmovisión conformada por el Mar Báltico y sus culturas circundantes», insistió a Helte, quien se inspiró en las conversaciones que tuvo con Mart Meri, hijo de Lennart Meri.

Martti Helte

Crédito: Renee de otros

Según Litvinova, que cita a «Macbeth» de Justin Dallas Kurzel y «Son of Saul» de László Nemes como referencias, la imagen estará impulsada por el personaje, con disfraces e incluso movimientos de cámara configurados para formar una parte integral de la narración.

Hasta el momento, los socios de coproducción confirmados incluyen las producciones aéreas de Letonia, acreditadas por el candidato al Oscar de Letonia «To Be Be Be Be» por Ivars Seleckis «, y la compañía de cine interior de Finlandia que se asoció con tres hermanos en el drama sueco» El torpedo sueco «de Momento Films.

Presupuestado poco menos de 2 millones de euros ($ 2.3 millones), el Lofty Project ha recibido el apoyo del Estonian Film Institute, la dotación cultural de Estonia, la Mini-Decidente de Medios de Europa Creativa de la UE, el Fondo de Cine Viru Regional y National Broadcaster Err. La filmación comenzará en septiembre, con una entrega programada para 2027.

Una ex productora en movimiento en Cannes, Litvinova dijo que espera firmar con un cuarto socio de coproducción y buscará ventas y distribución en Haugesund. Mientras tanto, está colaborando con otros socios europeos en la foto polaca «Black Water» producida por Lava Films («The Girl With the Needle») y supervisa el debut de Maris Salumets «War on Women», respaldado por Arte y Eurimages.

«Silverwhite» es uno de los seis proyectos bálticos que participan en el enfoque báltico en las nuevas películas nórdicas de Haugesund, sin despolse del 19 al 22 de agosto paralela al Festival Internacional de Cine Noruego.