Martin Scorsese salió del seminario católico: «Me comporté mal»

No es ningún secreto que el director Martin Scorsese está fascinado por la religión. Casi todas sus películas incluyen alguna alusión bíblica, meditación teológica o, en el caso de «la última tentación de Cristo» y «Silencio», representaciones de la etapa central de la Iglesia y sus textos sagrados. Sin embargo, a pesar de la clara fascinación del cineasta con el tema, puede ser una sorpresa que realmente estudió para convertirse en sacerdote, pero revela en un nuevo documental que fue expulsado de su seminario católico por mal comportamiento.

«Sr. Scorsese”,» Una nueva docuserías de Rebecca Miller que narraba la vida del legendario director, se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York El 4 de octubre. En el primer episodio, que explora la vida temprana del director, Scorsese reflexiona sobre el impacto que la religión tuvo en él cuando era niño y adulto joven.

A los siete años, Scorsese asistió a su primera misa católica en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York, lo que lo inspiró a seguir una educación religiosa durante muchos años después. «Hubo un seminario preparatorio, y eso fue en la calle 85 en algún lugar. Lo hice bien durante los primeros meses, pero sucedió algo», reflexiona Scorsese en la serie.

Lo que parecía suceder fue que Scorsese quedó fascinado con un mundo más allá de la iglesia. «Comencé a darme cuenta de que el mundo está cambiando», dice, «era el rock and roll temprano y el viejo mundo se estaba muriendo. Me di cuenta de la vida a mi alrededor. Me enamoré o me atrajo por las chicas, no de que estés actuando sobre ello, pero hubo estos sentimientos, y de repente me di cuenta de que es mucho más complicado que esto. No puedes cerrarte».

El director recuerda que finalmente se dio cuenta de que el sacerdocio no era para él. «La idea del sacerdocio, dedicarte a los demás, realmente, de eso se trata. Me di cuenta de que no pertenezco allí», recuerda, «e intenté quedarme, pero consiguieron que mi padre allí fuera, y le dijeron:» Sácalo de aquí «. Porque me comporté mal «.

El documental no explica en qué mal comportamiento específico participó el joven Scorsese, pero teniendo en cuenta la cantidad de sexo, drogas y violencia incrustados en su filmografía, parece evidente que sus curiosidades eran múltiples.

En cambio, Scorsese terminó ganando una licenciatura en inglés del Washington Square College de la Universidad de Nueva York y luego una maestría de la Escuela de Educación de la Universidad. Hizo su debut como director en 1967 con «Who’s That tooting At My Door», que comenzó una carrera de casi seis décadas haciendo películas influyentes e icónicas como «Taxi Driver», «Raging Bull», «Goodfellas», «Casino», «Gangs of New York», «The Irishman» y muchos más. Ha sido nominado al Mejor Director en los Premios de la Academia diez veces, ganando en 2006 por «The Departed».

