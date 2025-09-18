Martin Scorsese para dirigir a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Martin Scorsese ha establecido su próximo trabajo como director: una adaptación de la novela de la historia de Ghost «What Happens At Night» protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Apple Original Films está en conversaciones con las finanzas y produce la película con Studiocanal. Studiocanal adquirió los derechos de la aclamada novela de Peter Cameron en 2023, con Scorsese a bordo para producir y Patrick Marber adaptando el guión.

Mientras que Scorsese y DiCaprio han disfrutado de una carrera legendaria como colaboradores, haciendo seis largometrajes durante dos décadas, «What Happens in Night» marcaría la primera vez que dirigiría a Lawrence. (Para tener en cuenta: el famoso cineasta produjo su próximo drama «Die My Love»). DiCaprio y Lawrence anteriormente coprotagonizaron en el drama apocalíptico de 2021 «Don’t Look Up» de Adam McKay.

Deadline informó por primera vez noticias del próximo proyecto.

Más por venir …