Martin Freeman controla el tiempo en fantasía sentimental

Dadas las presiones de la existencia moderna, está claro por qué una adaptación de la novela de 1973 de Michael Ende «»Momo«Parecería completamente relevante en 2025. Más que nunca, las horas del día parecen insuficientes.

En escritor y director Cristiano CODIBLELa versión brillante de la fantástica historia sobre la preciosidad del tiempo, una enigmática niña de cabello rojo llamada Momo (Alexa Goodall) vive dentro del anfiteatro de una ciudad europea sin nombre (quizás más cercana a Roma). Los lugareños se interesan en Momo, le dieron su talento especial para escuchar a las personas. Cuando alguien confía en ella, el hablante se siente mágicamente obligado a ser sincero. Dejan el intercambio sintiéndose aliviado y reconocido, una rareza en la era hambrienta de atención de Internet. Curiosamente, en lugar de ser integral a la narrativa en general, el ajuste de Momo sirve como vehículo para que ella aprenda los planes villanos de la corporación gris.

Los que trabajan para Gray son «ladrones de tiempo», entidades de otro mundo que dependen de robar horas de humanos a vivir. Su estratagema para hacerlo es convencer a la población para que use pulseras que monitorean cuando usan su tiempo de manera productiva o cuando lo «desperdician» en el disfrute. Piensan todo el tiempo ahorrado, se acumulará para que lo pasen con sus seres queridos o persigan sus pasiones más adelante en la vida. Es una historia de advertencia directa sobre cómo los sistemas económicos modernos exigen productividad y consumo, al tiempo que roban las masas de la energía y el espacio para perseguir el cumplimiento durante sus vidas demasiado finitas. Sin embargo, la forma en que se extrae el tiempo o cómo podría devolverse a la persona que lo ahorra queda sin explicación. Para una película que también presenta otra tecnología futurista bien definida como amenazas no tan distantes, la falta de mecánica concreta para este aspecto central se siente decepcionante.

El origen misterioso de Momo cuando una joven que apareció sin una familia es un punto de partida intrigante. Pero una vez que acepta su misión de salvar a todos los demás de los ladrones del tiempo, a la heroína no se le permite ninguna ambivalencia o contemplación sobre su futuro o su pasado. Y aunque eso está en línea con la noción de vivir en el momento, uno se pregunta si el personaje no anhela a un padre, o ir a la escuela, o experimentar la vida como otros niños de su edad. ¿No se cuestiona por qué fue elegida o creada? Momo se encuentra más como un concepto que una persona. El desempeño carismático de Goodall ciertamente debería promover su naciente carrera, pero dentro de «Momo», existen limitaciones incorporadas a lo que puede mostrar emocionalmente más allá de la determinación inquebrantable.

Además del conserje de buen hábito del anfiteatro, Beppo (Kim Bodnia), la relación más significativa de Momo es su amistad con Gino (Araloyin Oshunremi), una adolescente que trabaja múltiples trabajos para ayudar a su madre Liliana (Jennifer Amaka Pettersson) apoyar a sus hermanos. Cuando Gray le ofrece una plataforma para darse cuenta de su sueño de construir una base de fanáticos, Gino se convierte en una estrella digital a través de lentes de contacto de alta tecnología que la gente usa para ver contenido. Como con la mayoría de las ideas en «Momo», este guiño a cómo las redes sociales deforman nuestra cosmovisión y come nuestro tiempo es descaradamente obvio, pero solo la piel es profunda ya que el cineasta no se involucrará con los por qué.

A la mitad, Momo, ayudado por una tortuga cuyo caparazón muestra un texto brillante para comunicarse, viaja a una realidad alternativa para conocer al Maestro Hora (un divertido Martin Freeman), un hombre mágico benevolente genérico que revela un poco más de exposición en forma de narración a lo largo de la aventura. VFX desplegado cuidadosamente mejore la fantasía en este reino, donde un péndulo gigante sobre el agua representa el paso del tiempo. Hay una calidad atemporal en la realidad alternativa estilizada de la película, que combina un encanto del viejo mundo con signos de una distopía tecnocrática, todo contenido en algunas cuadras en una ciudad imaginaria. Los impresionantes valores de producción de la película al menos son un reloj llamativo.

«Momo» lucha por dar forma a sus componentes derivados en un todo cohesivo, pero tan pronto como uno profundiza sobre las motivaciones o los conflictos internos de los personajes, la película se revela superficial. El comentario sobre cómo las responsabilidades se apoderan de nuestras vidas, obligándonos a descartar lo que es verdaderamente valioso, nunca se atreve a hacer sustancialmente las razones por las cuales esto ocurre, como la desigualdad económica, la falta de oportunidades y la codicia corporativa. Al evolucionar el texto original para los tiempos actuales, mantener la profundidad del tema para «el tiempo no existe en sus relojes sino en sus corazones» se siente casi falso, incluso si está dirigido a audiencias jóvenes.

Cuando Momo inevitablemente salva el día, después de detener el tiempo y enfrentarse al líder de los antagonistas grises (interpretado por una explosión estoica de Claes), todo parece volver a la normalidad. Presumiblemente, todos han aprendido el valor del tiempo, pero ¿han cambiado sus condiciones materiales para que realmente puedan concentrarse en las cosas que quieren hacer? Eso sigue siendo un misterio.