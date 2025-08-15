Martin corto solo en asesinatos en el futuro del edificio a medida que comienza la temporada 5

Martin corto fue el único de los tres «Solo asesinatos en el edificio«Estrellas para recibir una nominación de actuación de Emmy este año, y todavía se ríe de cómo el coprotagonista Steve Martin tomó la noticia.» Steve me llamó a la media tarde «, dice Short. Variedad‘s Podcast de circuito de premios. Martin procedió a jugar tonto con la noticia: «Hola, es Steve. Así que he estado fuera todo el día, y he estado caminando y en bicicleta y, Dios mío, he estado muy ocupado. Oye, ¿has escuchado algo sobre el Emmys? »

«Solo asesinatos en el edificio» ha sido todo un triunfo para Short, quien a principios de este año ganó su primer premio SAG, por una excelente actuación de un actor masculino en una serie de comedia. Esa misma noche, él y sus coprotagonistas también ganaron el premio SAG para la serie de comedias.

«Es un gran espectáculo, está bien escrito, está bien dirigido, está bien elaborado y es un éxito», dice Short, maravillado por el éxito que está experimentando en esta etapa de su carrera. «Esas cosas son muy raras … no solo es obviamente genial ser nominado para las cosas, sino que estar tan personalmente satisfecho con el resultado del programa es sorprendente».

Como Oliver Putnam, Short es, en muchos sentidos, el núcleo emocional de «solo asesinatos». Más de cuatro temporadas, y pronto cinco, el público ha visto a su personaje luchar para mantener un vínculo con su hijo, lamentarse sobre lo que su carrera podría haber sido y luego acercarse a una segunda oportunidad, y luego incluso enamorarse de Loretta (Meryl Streep).

La temporada 4 terminó con la boda de Oliver y Loretta, pero esto es «solo asesinatos en el edificio», por supuesto, hay un asesinato en el edificio al final: Arconia Doorman Lester (Teddy Coluca). Eso nos lleva a la temporada 5, que regresa el 9 de septiembre. Entonces, ¿cuántos asesinatos pueden tener lugar en el edificio? En otras palabras, ¿cuánto tiempo podría continuar el programa?

«Creo que la realidad es, ya sabes cuándo parece que ha pasado su hora», dice Short. «Creo que todos se sorprendieron de que haya pasado tanto tiempo. Este es mucho tiempo en la transmisión para pasar cinco años. ‘El show de Dick Van Dyke’ terminó después de cinco años, porque una de las razones era que tenían miedo de perder la calidad. Pero luego, ‘amigos’ fue cuánto tiempo y siempre fueron brillantes».

En el episodio de esta semana del Variedad Podcast del circuito de premios, hablamos con corta sobre «Solo asesinatos en el edificio», sobre su nuevo concierto que organiza la última versión del programa de juegos «Match Game», e incluso obtenemos un cameo de uno de los invitados a la casa de Short, Tina Fey. Pero primero, en la mesa redonda, observamos algunas de las noticias de la semana, incluidas las últimas negociaciones de Disney para mantener a los Oscar, y donde las cosas están a medida que comienza la votación de la Fase 2 este lunes. ¡Escucha a continuación!

Short dice que se está divirtiendo en «solo asesinatos en el edificio», pero también está profundamente orgulloso de «la reputación que tiene como lugar de trabajo en Nueva York. Es un conjunto muy flojo, y una de las razones es porque Steve y Selena y yo trabajamos exactamente con la misma manera, jodiendo, haciendo reír a la tripulación. Todos se están riendo y … ¡Acción! Oh, joder, reír. alegría de la vida es lo que impregna el set, y creo que eso también se traduce un poco a la cámara «.

Aunque es conocido principalmente por sus papeles cómicos, Short también ha hecho olas al tomar partes dramáticas en series como «The Morning Show» y «Damages». «Si alguien te escribe un gran papel dramático, no dices: ‘No, solo hago comedia'», dice. «Hago algo que parece emocionante, intrigante y arriesgado».

Más recientemente, eso significaba asumir el trabajo del presentador de juegos en el «juego de partidos» de ABC este verano. Él dice que se sintió atraído por el desafío: «No sabes lo que estás haciendo, pero sabes que siempre es intrigante probar algo nuevo y saber que podrías fallar enormemente», dice. «Es un poco emocionante sobre eso en esta etapa. Tal vez no cuando tenía 25 años».

¿Alguna vez hubo una idea de presentar el espectáculo en el personaje como su personaje reportero de Hollywood Entertainment de Hollywood demasiado emocionado pero a menudo mal informado? Después de todo, «Match Game» se trata de interacciones picantes con un panel de celebridades, y Glick es conocido por sus interacciones irreverentes con las estrellas.

«En realidad, eso fue algo flotado», revela Short. «‘¿Qué pasa si lo hiciste como Jiminy Glick?’ La realidad es que Mike Myers hizo un programa de juegos hace unos años en el personaje [as ‘Tommy Maitland’ on ‘The Gong Show’]. Entonces, no lo sé. Son tres horas de maquillaje. Parece una buena idea en papel «.

Short todavía disfruta aparecer de vez en cuando cuando Jiminy Glick, el año pasado, el invitado fue el anfitrión de «Jimmy Kimmel Live» en el personaje. Pero se mudó de algunos de sus otros personajes exclusivos, incluido Ed Grimley.

«Creo que alguien como Ed Grimley era interesante porque era un hombre adulto que todavía tenía la apertura de un niño, pero en cierto punto parece que es un hombre adulto con una enfermedad», dice Short. «Entonces, no lo miras de esa manera. Pero Glick puede estar constantemente en la corriente, como un macho Barbara Walters, o alguien que solo duró décadas».

