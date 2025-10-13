Martin Clunes de ‘Doc Martin’ será estrella invitada en el remake ‘Best Medicine’

El propio Doc Martin viene a Zorro.

Variedad ha aprendido que Martín Clunesla estrella de la serie de ITV de larga duración “Doc Martin” será la estrella invitada en “La mejor medicina”, la nueva versión estadounidense de la serie que actualmente está trabajando en Fox.

Clunes aparecerá junto a Josh Charles, quien protagoniza “Best Medicine” como el Dr. Martin Best. Clunes interpretará al Dr. Robert Best, el padre de Martin. La descripción oficial del personaje dice que Robert es «un gastroenterólogo consumado y testarudo cuyo comportamiento abrasivo hace que Martin parezca prácticamente acogedor en comparación. Alejado de su hermana Sarah (Annie Potts), la visita sorpresa de Robert a Port Wenn pone a todos nerviosos. Pero debajo de su exterior snob y frío como una piedra, esconde algunos secretos propios… que podrían cambiar la nueva vida de Martin y obligarlo a cambiar. confrontar su pasado”.

Clunes protagonizó “Doc Martin” durante las 10 temporadas del programa en ITV. Anteriormente también protagonizó la comedia de la BBC “Men Behaving Badly”, por la que obtuvo un premio BAFTA TV. Sus otros créditos televisivos incluyen “No Place Like Home”, “All at No 20”, “Jeeves and Wooster”, “Goodbye Mr. Chips” y “William and Mary”.

Está representado por Independent Talent Group.

Junto con Charles y Potts, el elenco de “Best Medicine” incluye a Abigail Spencer, Annie Potts, Josh Segarra, Cree, John DiMaggio, Didi Conn, Clea Lewis, Stephen Spinella, Jason Veasey, Carter Shimp y Cindy De La Cruz.

La descripción oficial de la serie dice:

«La serie se centra en Martin Best (Charles), un brillante cirujano que abruptamente deja su ilustre carrera en Boston para convertirse en médico general en un pintoresco pueblo pesquero de la costa este donde pasó los veranos cuando era niño. Desafortunadamente, el trato contundente y casi grosero de Martin con los pacientes molesta a los extravagantes y necesitados lugareños, y rápidamente aliena a la ciudad, a pesar de que él es todo lo que tienen. Aunque Martin puede tratar cualquier dolencia médica de manera experta. o misterio en esta ciudad idiosincrásica, en realidad está desesperado por que lo dejen en paz. En cambio, sigue siendo arrastrado directamente al medio de su caos personal, enemistades y fantasías. Lo que los lugareños no saben es que el comportamiento conciso de Martin enmascara una nueva fobia debilitante y problemas psicológicos profundamente arraigados que le impiden experimentar una verdadera intimidad con nadie. Pero la tenacidad es el credo de todos en su pequeño pueblo, y la gente que vive allí puede ser exactamente lo que recetó el médico”.

“Best Medicine” cuenta con la producción ejecutiva de Ben Silverman, Howard T. Owens, Rodney Ferrell, Liz Tuccillo, Mark Crowdy y Philippa Braithwaite. En el Reino Unido, “Doc Martin” fue producida por Buffalo Pictures en asociación con Homerun Film Productions. El formato, de All3Media International, fue traído a los EE. UU. por Propagate Content. Fox Entertainment Studios producirá y Fox Entertainment será propietario total de la nueva serie. La serie es distribuida mundialmente por Fox Entertainment Global.