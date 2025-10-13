Martillos, tenazas e impresiones duraderas







De hecho, gritó: ‘De uno P.M a otro.» Al principio pensé que era un transeúnte tonto que intentaba hacer un truco, pero cuando vi que el coche con la luz roja se detenía justo cerca de mi pedestal, supe que venía del hombre adecuado», sonrió Sir PM, mientras se jactaba de su reciente encuentro con el Primer Ministro de Gran Bretaña. Lady Flora sonreía al manantial con el paso de su amiga. «Él comentó sobre mi contribución a las leyes cívicas de la ciudad y por desempeñar un papel clave en su desarrollo. Más tarde, incluso me uní a él para tomar una taza de té; Fue entonces cuando se dirigió al elefante en la habitación”, la voz de Sir PM se hizo más suave, a pesar del silencio absoluto dentro de la Catedral, su lugar de fiesta nocturna.

“No me digas que quería que le hicieras uno de esos típicos ‘tours de barrios marginales’ de Dharavi¿Con lo que Occidente parece muy obsesionado? exclamó Lady Flora. “Eso hubiera sido mejor, mi señora. En cambio, me preguntó acerca de esas gigantescas pancartas flexibles que vio pegadas a lo largo de sus recorridos por la ciudad. Parecía un poco avergonzado por la señalización exagerada y quería saber si era solo para él o para algún líder mundial visitante. Respiré hondo y profundamente porque tenía que sonar políticamente correcto, ¿no? Sir PM compartió, saboreando las magdalenas que Lady Flora trajo para su sesión de té. “Lo mantuve simple; Le dije que hacemos este tipo de señalización dando la bienvenida a todos los dignatarios; Parecía convencido, aunque sugirió que tuviéramos cuidado con el desperdicio después de cada visita de líder. «Estén atentos a eso», aconsejó”.

Lady Flora puso los ojos en blanco. «¡Qué vergonzoso que un líder mundial tenga que contarnos esto! Imagínese, si supiera la verdadera razón de estos interminables letreros y viera las consecuencias de la misma área después de su visita. Estoy cansado de estos trabajos de encubrimiento que parecen haberse convertido en una especie de industria de la noche a la mañana, donde cada vez que un gran líder mundial visita la ciudad, los letreros salen, ¡y listo! El verdadero negocio se hunde, añadiendo más basura y suciedad detrás. Mire el tramo en Complejo Bandra Kurla sí mismo. Está muy bien alardear de la recién funcional Línea Aqua, pero las áreas cercanas a los múltiples puntos de entrada y salida de la estación de Metro son espantosas. Quedan restos de material de construcción, al igual que el desorden de otros proyectos de infraestructura paralelos en la misma zona. Y así, cada vez que la caravana de un líder mundial pasa por esta ruta, los carteles flexibles aparecen milagrosamente a ambos lados de la carretera principal”.

El señor primer ministro parecía sombrío. «Hmmm. Esto es cierto. ¿Por qué no se puede hacer un trabajo completamente, de principio a fin? Espero que los muchos problemas de los viajeros en torno al funcionamiento de este medio de transporte clave, como se informó ampliamente al mediodía, se solucionen pronto».

Lady Flora tenía más que decir. «Pheroze, aunque todo este fervor por saludar a los líderes mundiales y los proyectos abiertos acaparó la mayor parte de la atención, leí aquí mismo, en este periódico, las inquietantes noticias del incesante martilleo en las fachadas del sagrado edificio de la terminal ferroviaria. También se han llevado a cabo varias intervenciones hechas por el hombre con una grave falta de respeto al plan original de FW Stevens y a las directrices de la UNESCO. No es de extrañar que la gárgola se quejara de migrañas interminables. ataques que habían llegado a atormentarlo. La pobre. En nombre de Dios, hay que ‘perforar’ la cabeza de estos culpables para hacerles comprender el alcance del daño de sus actos irreversibles”, tronó Lady Flora. La mandíbula de Sir PM se había caído porque no imaginaba que los sonidos de los que él también estaba al tanto tenían sus raíces en esta noticia que su amigo había compartido. «Esto es impactante, de verdad. Es un sitio del Patrimonio Mundial, y me han dicho que han cambiado mucho por dentro. Agacho la cabeza avergonzado por este comportamiento vergonzoso hacia un punto emblemático de la ciudad. ¿Quién saldrá y hará las paces? ¿Cuál es el punto de esos espectáculos de luces estridentes, cuando esto está sucediendo en el mismo espacio!»

“Por un lado, estamos orgullosos de abrir nuevos medios de transporte y seguimos aclamando a la nuestra como una ciudad de clase mundial, pero miren estos actos recientes, ya sean los trabajos de encubrimiento de señalización flexible y los actos impactantes dentro de nuestro histórico terminal ferroviaria! «Lamentablemente, pocos o ninguno rinde cuentas, y ahí es donde radica el problema, en mi humilde opinión. Al entrar en el último trimestre de este año, espero que los poderes fácticos actúen juntos y respeten la ciudad de la que se supone que son responsables”.

La editora de artículos del mediodía, Fiona Fernández, disfruta de las vistas, los sonidos, los olores y las piedras de la ciudad… dondequiera que la lleve la tinta y la inclinación.

