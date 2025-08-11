Martha’s Vineyard Affan American Film Festival Founders celebran la alegría

Hace veinticuatro años, Stephanie Tavares-Rance y Floyd Rance Tuve la idea de hacer un festival de cine centrado en historias negras y creativos en Barbados. Estaban en medio de solidificar la programación cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, y Barbados se retiró como anfitrión. Pero en lugar de dejar morir la idea, los Rances decidieron trasladar la ubicación del festival a su lugar personal feliz, Martha’s Vineyard. A partir de ahí, el Festival de Cine Afroamericano de Martha’s Vineyard (Mvaaf) nació. Desde entonces, el festival ha tenido innumerables patrocinadores, incluidos HBO Max y Netflix, y ha defendido proyectos de creativos como Issa Rae, Barack y Michelle Obama y muchos otros.

«Ha sido sorprendente ver el crecimiento de este festival de cine», dice Tavares-Rance Variedad Después de la conclusión del 23º Festival. «Nunca en un millón de años Floyd y creo que estaríamos aquí 23 años después. Es un trabajo de amor. Estamos tan orgullosos del trabajo que hacemos. Floyd y yo estamos dentro de una burbuja junto con nuestro equipo, por lo que realmente no vemos el impacto que tenemos, pero cuando las personas se acercan a nosotros y los hoteles y los hoteles dicen: ‘Oh, Dios mío, quiero asociarnos con usted, luego vemos el impacto que tenemos el impacto que tenemos en esta isla. el festival «.

Con tantas cosas a nivel nacional para revertir la diversidad, la equidad y la inclusión, los Rances han decidido continuar centrando el Mvaaff en la alegría negra. «Creo que para nosotros como pueblo, el mundo podría estar ardiendo, pero estamos celebrando la alegría», dice Tavares-Rance. «Porque para nosotros, tírelo en la pila. No vamos a dejar que las distracciones rompan nuestro paso. No vamos a hacer que rompa nuestras almas. Así que venimos a nuestro lugar feliz y siempre celebramos. Siento que los asistentes, los cineastas y los patrocinadores lo aprecian».

Con la comunidad y la asociación en la parte superior de la mente, MVAAFF ha obtenido los principales patrocinios a lo largo de los años. «Lo que está sucediendo a nivel nacional nunca ha impregnado nuestro universo», dice Rance. «No hay necesidad de preocuparse por las cosas que no puede controlar. Afortunadamente, eso ha funcionado a nuestro favor. Incluso yendo a los años de un solo dígito, el patrocinio nunca fue realmente algo que hemos subrayado. Hemos tenido algunos altibajos, pero nunca hemos sido un misterio de uñas. 30 ha sido un patrocinador de presentación durante los últimos cuatro años, y esperamos continuar la asociación.

La pintoresca isla de Massachusetts también es un atractivo significativo para los asistentes al festival, especialmente para los recién llegados que recientemente aprendieron sobre el viñedo en una serie como «Summer House: Martha’s Vineyard» y «Forever» de Netflix. «Creo que eso provocó mucha curiosidad en las personas que nunca han sido», dice Tavares-Rance. «Creo que las personas tienen una cierta percepción del viñedo de Martha, y luego, cuando llegan aquí, son como, ‘¡Dios mío!’ Es un lugar feliz.

MVAAFF ha jugado un papel duradero en hacer de la isla un destino global. «Hacemos mucha publicidad, pero eso no es solo porque las personas provienen de todas las partes de los estados del sur y los estados occidentales y del mundo», dice Rance. «La reina Latifah dijo: ‘El boca a boca siempre es eterno’. Las redes sociales también son enormes.

La programación del festival también ha ampliado hacia arriba. Este año incluyó Una huella en vivo del exitoso podcast de la ex primera dama Michelle Obama«En mi opinión con Michelle Obama y Craig Robinson,» Una proyección del documental inédito de Dave Chappelle‘Dave Chappelle en la vida real’, y una celebración de Debbie Allen, entre otros. Para los Rances, la programación es casi un esfuerzo durante todo el año.

«Diría que es como un cubo de Rubik», dice Rance, quien dirige la programación. «Tengo un gran equipo de personas que me ayudan a programar el festival. Comenzamos en septiembre y continuamos hasta abril. Sin embargo, todavía estamos obteniendo una programación tan tarde como julio, lo creas o no. Así que está en constante evolución, constantemente conmovedor. Es una bestia un poco».

Mirando hacia el futuro, los Rances ya están pensando en el próximo año, y alrededor de 2027, que marcará el 25º MVAAFF anual. «Espero con ansias cuándo hagamos el año 25 por algunas razones. Tendré 60 años y nuestra hija se graduará eso», dice Rance. «Por ahora, me estoy centrando en el mañana, honestamente y empiezo a programar y prepararme para el Festival de Cine de 2026. Tavares-Rance agrega:» En 10 años, con suerte, al menos uno de nuestros hijos querrá tomar las riendas y hacer esto «.