Marte Rover desenterran rocas que insinúan la vida antigua







La perseverancia de Marte Rover de la NASA ha descubierto rocas en un canal de río seco que puede contener signos potenciales de vida microscópica antigua, informaron los científicos el miércoles.

Hicieron hincapié en que se necesita un análisis en profundidad de la muestra recopilada allí por perseverancia, idealmente en laboratorios en Tierra – Antes de llegar a cualquier conclusión.

Roaming Mars desde 2021, el rover no puede detectar directamente la vida, pasada o presente.

En cambio, lleva un ejercicio para penetrar rocas y tubos para sostener las muestras recolectadas de lugares juzgados más adecuados para organizar la vida hace miles de millones de años.

Las muestras están esperando recuperación a la Tierra, un plan ambicioso que está en espera ya que la NASA busca opciones más baratas y rápidas.

