Marshanda revela los desafíos de ser actor: familia rota, vida desordenada

Jacarta – Actriz famosa marsanda vuelve a estar en el foco del público después de hablar abiertamente sobre el lado oscuro del mundo de la actuación que rara vez se revela. La mujer conocida familiarmente como Caca explicó los serios desafíos que enfrentan los actores para mantener su salud mental y su vida personal.

Marshanda dijo que uno de los mayores peligros para un actor es cuando no logra despegarse del personaje que está interpretando una vez finalizada la filmación. ¡Vamos, desplázate más!

Según él, si se permite que esto suceda, el impacto podría ser muy grave, dañando incluso las relaciones familiares y la vida real del actor.

«Resulta que este es el mayor desafío como actor. Nuestra familia será destruida, nuestra vida real se desmoronará», dijo Marshanda, citando transmisiones en YouTube, el martes 28 de octubre de 2025.

Marshanda, que ahora tiene 36 años, admite que no entendió esto realmente hasta los últimos cinco o seis años. Dijo que esta idea provino de actores y directores de alto nivel que ya tenían experiencia en el mundo de la actuación.

«Eso me lo acaban de decir jugadores mayores que yo y el director», dijo.

Además, Marshanda dijo que este fenómeno fue experimentado por muchos actores, tanto en Indonesia como en el extranjero, pero no todos querían ser abiertos sobre esta experiencia.

«Están sucediendo muchas cosas con los actores en todas partes», añadió.

Para mantener el equilibrio, Marshanda explicó que cada actor debe poder volver al «punto cero» una vez finalizado el proceso de rodaje. Esto es muy bueno para la salud mental de un actor porque vuelve a conocerse a sí mismo.

«Psicológicamente hablando, como actores, después de terminar de filmar tenemos que regresar a casa en cero nuevamente, entonces si soy Caca, soy Caca otra vez», dijo.

En el proceso, Marshanda tomó varios pasos reflexivos, como hacer una lista de los personajes que interpretó junto con sus rasgos y tendencias. Luego lo comparó consigo mismo antes de hacer meditación y visualización para poder volver a ser él mismo.

«Hice una lista de mis personajes en la película… Luego hice meditación y visualización para poder regresar a Caca», explicó.