Marshanda descargó la historia de un triste y trágico amante cayó del balcón del apartamento

VIVA – Marshanda De vuelta en el centro de atención después de compartir su trágica historia y se había convertido en el punto más bajo de su vida. En el video subido en su canal personal de YouTube, la actriz de 36 años afirmó haber tenido una historia de amor que terminó trágicamente a principios de 2023.

Le dijo, el hombre que se convirtió en su amante murió de una manera sorprendente, dejando una herida profunda que era difícil de olvidar. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«En los últimos dos años sentí que mi expresión valió la pena. Tal vez fue parte del proceso de duelo», dijo Marshanda el miércoles 13 de agosto de 2025.

Marshanda explicó que la relación comenzó en 2022 y se mantuvo deliberadamente en secreto del público. Esta decisión fue tomada porque el amante es conocido como una figura que mantiene mucho la privacidad.

«En ese momento estaba en una relación seria en 2022, y eso no se hizo público porque este hombre era una persona muy privada, no le gustaba en el centro de atención», explicó.

De hecho, ambos tenían un plan serio para casarse. El hombre fue llamado Marshanda para estar dispuesto a mudarse de su país y establecerse en Yakarta por el bien de la actriz.

Desafortunadamente, Fate dijo de manera diferente. El amante de Marshanda murió después de caer desde el balcón del piso 26 hasta el décimo piso de su apartamento.

«En la mañana a las 2 en punto, estamos buscando el KTP, la billetera no está en su bolsillo, no sabemos de qué habitación se cae de la habitación, así que no lo sabemos en absoluto», dijo Marshanda.

Inicialmente, la familia sospechaba que el incidente era suicidio. Sin embargo, los resultados de la autopsia revelan una historia de ataque cardíaco como la causa principal de su muerte.

Antes de morir, el amante incluso tenía la intención de comprometerse, conocer a Ustaz y convertirse en un converso.

«Ya le dijo a mi madre que se casaría conmigo», dijo Marshanda.

Marshanda admitió que inicialmente no quería compartir esta historia al público. Pero cambió de opinión porque sintió que muchas personas habían sentido la misma pérdida.

«Así que la historia es que al principio no quería abrir este asunto hasta que muriera. Pero luego pensé que mucho resultó ser la persona en mi posición dejada muerta …» concluyó.