Marshals ‘agrega siete al reparto, incluidos tres alumnos de’ Yellowstone ‘

El próximo «Yellowstone«Spin -off en CBS está completando su elenco principal.

«Y: Marsales«Que verá a Luke Grimes repetir el papel de Kayce Dutton, ha agregado siete nuevos miembros del reparto. Esos incluyen alumnos de» Yellowstone «Gil Birmingham, Mo trae mucho y Brecken Merrill. Los tres volverán a su roles como Thomas Rainwater, Mo y Tate Dutton respectivamente.

El logline oficial establece:

«Con el rancho de Yellowstone detrás de él, Kayce Dutton (Grimes) se une a una unidad de élite de los alguaciles estadounidenses, combinando sus habilidades como un vaquero y un SEAL de la Marina para traer justicia al rango a Montana, donde él y sus compañeros de equipo deben equilibrar la familia, el deber y el alto costo psicológico que viene con la última línea de defensa en la guerra de la región».

Los nuevos clientes habituales de la serie incluyen: Arielle Kebbel («Rescate: Hi-Surf», «Ballers) como Belle, Ash Santos (» Pulse «,» Alcalde de Kingstown «) como Andrea, y Tatanka significa (» Killers of the Flower Moon «,» Reserva Dogs «) como Miles. Los tres miembros de los Estados Unidos. Papel recurrente de Harry Gifford, el jefe de los mariscales de los Estados Unidos en Montana. anunciado previamente Ese Logan Marshall-Green interpretaría a Pete Calvin, un amigo de la época de Kayce en el ejército.

Kebbel es representado por el grupo de artistas independientes, Untitled Entertainment y Hansen Jacobson. Santos es representado por M88, Gersh, Platform Public Relations y Myman Greenspan. Cullen es reemplazado por artistas innovadores y la gestión de Lovett. Los medios son representados por Amsel, Eisenstadt, Frazier & Hinojosa Inc. y el talento auténtico y la gestión literaria. Birmingham es representado por Amsel, Eisenstadt, Frazier & Hinojosa Inc. Merrill es representado por la industria del entretenimiento.

«Y: Marshals» fue ordenó series en CBS en mayo para la temporada de transmisión 2025-2026. La serie está programada para debutar a mitad de temporada. El episodio inicial está siendo escrito por Spencer Hudnut y dirigido por Greg Yaitanes. Hudnut también se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. La mente maestra de «Yellowstone», Taylor Sheridan, produce junto con David C. Glasser para 101 estudios, así como John Linson, Art Linson, Grimes, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Greg Yaitanes, Michael Friedman y Keith Cox. Paramount Television Studios producirá. La serie se distribuirá por Paramount Global Content Distribution.

«Y: Marshals» no es el único spin -off «Yellowstone» en las obras. También hay una nueva serie centrada en Beth y Rip, que recientemente ANNETTE BENGE ANDE A su elenco. Sheridan también está preparando lo último Serie precuela, «1944», para Paramount+.

(En la foto, de izquierda a derecha: Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka significa, Brett Cullen, Gil Birmingham, Mo trae mucho, Brecken Merrill)