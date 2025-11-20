Marselino juega 89 minutos, AS Trencin celebra 5 goles en la Copa de Eslovaquia

VIVA – marcelina Fernando finalmente volvió a pastar juntos AS Trenčín. Aunque solo apareció en los minutos finales, el centrocampista indonesio llamó la atención cuando Trencin venció al FTC Filakova por 5-0 en la Copa de Eslovaquia 2025/2026, el miércoles 19 de noviembre de 2025 por la noche.

Marselino, que estaba en la lista de jugadores suplentes, no fue presentado hasta el minuto 89. Poco después, Trencin añadió el quinto gol gracias a Pepijn Doesburg. Unos minutos más tarde el partido finalizó y la victoria fue aplastante para el equipo visitante.

Trencin pareció dominante desde el principio. Cinco goles los marcaron Franko Sabljic (30′), Roshaun Mathurin (59′), Fedor Kasana (79′) y dos goles de Doesburg (85′ y 89′).

Esta es la tercera aparición de Marselino con Trencin esta temporada. Anteriormente, el jugador de 21 años debutó en el empate 1-1 del Trencin contra el Skalica el 18 de octubre, disputando 45 minutos en ese partido. Volvió a aparecer como suplente cuando su equipo perdió 0-4 ante el Spartak Trnava el 3 de noviembre.

De cara al futuro, Trencin tiene una agenda muy ocupada antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo: enfrentará a Dunajska Streda (29/11), Tatran Presov (6/12) y Ruzomberok (13/12). Después de eso, el nuevo equipo se reunirá nuevamente a mediados de enero para preparar el partido del 7 de febrero de 2026.

Para Marselino, esta pausa le puede servir para regresar a Indonesia o irse de vacaciones. También tiene el potencial de ser llamado a fortalecer Equipo Nacional Indonesia Sub-23 en los SEA Games 2025, que se llevarán a cabo del 3 al 19 de diciembre.