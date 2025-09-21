Marselino Ferdinan recibió buenas noticias del jefe de tendines de EE. UU.

VIVA – Marselín Ferdinan consiguió un soplo de aire fresco en su carrera. Después de raramente aparecer juntos Oxford United La temporada pasada, el centrocampista de 21 años ahora fue prestado a un club desde Eslovaquia, Como Trenin.

Se cree que esta oportunidad puede abrir el camino del renacimiento de Marselino en Europa. El director de Sports US Trench, Andrej Zacik, enfatizó que su grupo estaba listo para brindar pleno apoyo.

«Entonces [Marselino] es un talento extraordinario en el fútbol indonesio y asiático. Ya estábamos interesados ​​en él incluso antes de que él estuviera en Bélgica [bersama KMSK Deinze]»Dijo Zacik, citado del sitio web oficial del club.

La temporada pasada, el viaje de Marselino no funcionó sin problemas. Solo defendió al primer equipo de Oxford United y se desplegó con mayor frecuencia en el equipo U-21. Esta condición hace que sea difícil mostrar la mejor calidad.

Según Zacik, ya que Trenin puede ser un lugar ideal para restaurar el rendimiento del jugador equipo nacional Indonesia. «El desarrollo de Marselino en los últimos años no ha sido ideal. Intentaremos ayudarlo a desarrollarse nuevamente», dijo Zacik.

Actualmente, Marselino no ha podido unirse al equipo de Tencin porque todavía hay asuntos administrativos. Pero Zacik se aseguró de que todo terminara pronto. «En los próximos días, se debe completar la formalidad administrativa y se unirá al equipo», dijo.

Aun así, Zacik enfatizó que tomó tiempo para que Marselino pudiera ajustarse inmediatamente. «Necesitará espacio para adaptarse, por lo que no podemos esperarlo demasiado en las primeras semanas. Todo depende de él, cómo aprovecha las oportunidades dadas», agregó Zacik.

Para el público indonesio, los pasos de Marselino a Eslovaquia ciertamente traen una gran esperanza. Se espera que pueda encontrar el mejor rendimiento y abrir el camino para una carrera más estable en Europa.