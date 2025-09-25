Marselino Ferdinan fue tachado, PSSI descargó hechos impactantes sobre la decisión de Kluivert

VIVA – Arya Sinulingga, miembro del Comité Ejecutivo (OXCO) Pssillamar a la decisión Patrick Kluivert que no llama Marselín Ferdinan puramente la decisión del equipo de entrenamiento.

PSSI ha anunciado 28 jugadores seleccionados de KlUVvert para la zona asiática 2026 de Saudita e Irak en Arabia Saudita e Irak del 9 al 12 de octubre de 2025. Marselino, que anteriormente era un pilar, desapareció de repente en la lista de jugadores.

Anteriormente, el rendimiento de Marselino fue bastante impresionante en la fase de calificación anterior. Incluso tuvo la oportunidad de anotar dos goles (aparato) contra Arabia Saudita el año pasado

Relacionado con esto, Arya enfatizó que la decisión sobre el llamado de los jugadores estaba completamente en manos del entrenador. Marselino no fue llamado debido al factor de condición.

«La selección de jugadores es la autoridad del entrenador. Mientras estemos en PSSI, nadie puede ingresar al jugador. Así que puramente la decisión del entrenador», dijo Arya, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Marselino todavía está en la etapa de recuperación de lesiones. El mediocampista de 21 años practicó rutinariamente en ABC Senayan Field, Yakarta. Sin embargo, no ha vuelto a su mejor desempeño y hasta ahora no ha registrado minutos de juego en el nivel competitivo de la temporada 2025/2026.

Finalmente, Marselino apareció mientras fortalecía a Oxford United contra la Liga Indonesia de All Star en la Copa Presidencial 2025, julio pasado. Después de eso fue prestado al Club de Eslovaquia, las trincheras estadounidenses, a principios de septiembre de 2025. Sin embargo, tampoco había tenido tiempo de debutar allí porque todavía estaba en problemas con lesiones y permisos de trabajo que aún no se habían completado.

«Tal vez debido a que no hay horas compitentes de Marselino, es una consideración. El partido de prueba en la jornada de la FIFA en septiembre pasado también podría ser una evaluación del equipo de entrenamiento», dijo Arya.

Aunque ausente en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, se cree que la carrera de Marselino con el equipo de Garuda sigue siendo larga. Tiene solo 21 años, y se puede confiar en su fuerza nuevamente en otros eventos, como el Sunkinan en el Playoff Inter -Confederation a la Copa Mundial, la Copa AFF 2026 y la Copa Asiática 2027.

Además de Marselino, otro jugador que también estaba ausente porque la lesión fue Ivar Jenner. El mediocampista Jong Utrecht no entró en el equipo cuando su equipo se enfrentó a SC Cambuur en la Liga 2 holandesa continuó el 23 de septiembre.