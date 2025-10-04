Marselino Ferdinan está en la lista de jugadores del equipo nacional indonesio para los Juegos SEA de 2025

Yakarta, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio para Juegos de mar 2025 Tailandia Indra Sjafri Asegúrate de que haya Marselino Ferdinan en el escuadrón.

En el entrenamiento abierto en el estadio Bung Karno Madya, Yakarta, el viernes, Indra dijo que el jugador que ahora fortalece el club de trincheras de los Estados Unidos de Eslovaquia está incluido en los 50 jugadores que registró para los Juegos de Mar 2025.

«(Marselino) no ha sido llamado, no llamado. Ingresó a los 50 jugadores que registramos y abrimos a los 50 jugadores que estaban registrados», dijo Indra.

Anteriormente, Marselino fue tachado por Patrick Kluivert para defender el equipo nacional de Indonesia de la próxima semana, la próxima semana de la Copa Mundial de la Copa Mundial de Asia contra Arabia Saudita e Irak.

Raramente estaba ausente de defender al equipo de Garuda desde su debut contra Timor Leste en enero de 2022. Hasta ahora, Marselino ha recolectado 37 apariciones, con cinco goles y dos asistencias para Indonesia.

Oxford United Player, Marselino Ferdinan

El futbolista de 21 años también se incluyó en la lista de dos jugadores de Indonesia del Día de Maternos de la FIFA en Surabaya el mes pasado, pero su ausencia en el equipo nacional senior se llamó gerente del equipo nacional de Indonesia, Sumardji, porque todavía estaba recuperando lesiones.

«Marselino ayer lo conocí en terapia. Todavía era un proceso de curación debido a los isquiotibiales cuando la última vez contra el Líbano (día del partido de la FIFA)», dijo Sumardji en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, el jueves.

En los Juegos SEA Camboya hace dos años, Marselino era un jugador clave de Garuda Muda que terminó una espera larga de 32 años sin una medalla de oro, que luego fue entrenada por Indra Sjafri.

Desde seis partidos hasta la final, Marselino apareció cinco veces como titular, con un récord de dos goles y una asistencia. En el último partido, jugó completo, incluso en Tiempo Extra, cuando ayudó a Garuda Muda a vencer a Tailandia con un puntaje de 5-2.

Además de Marselino, los jugadores de suscripción del equipo nacional de Indonesia que ingresaron al equipo de Sea Games eran al menos cinco jugadores, incluidos Ivar Jenner, Muhammad Ferrarri y Adrian Wibowo.

Los otros dos jugadores son Hokky Caraka y Rafael Struick, dos jugadores que anteriormente jugaron para el equipo nacional U-23 indonesio en las clasificatorias de la Copa Asiática U-23 2026 en Sidoarjo el mes pasado. (Hormiga)