Marsdya Andyawan fue nombrada comandante del Comando Nacional de Defensa Aérea

Yakarta, Viva – Mariscal Madya (Marsdya) TNI Andyawan Martono Putra fue nombrado comandante del Comando Nacional de Defensa Aérea (Pangkohanudnas) por Comandante de TNI TNI General Agus Subiyanto.

Esto se conocía por la decisión del número de comandante TNI KEP/1033/VIII/2025. El oficial de la Fuerza Aérea con el rango de tres estrellas anteriormente había servido como subdirector de gabinete de la Fuerza Aérea de Indonesia (Waksau) y finalmente se convirtió en un personal especial de Ksau.

Jefe del Centro de Información (Kapuspen) de la sede de TNI, el general general Kristomei Sianturi confirmó la existencia de la rotación de la posición. Pero Kristomei no puede estar seguro de cuándo tendrá lugar la entrega de posiciones o inauguración.

Jefe de Tni Head of Tni Brigadier General Kristomei Sianturi Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto a través de Peres No. 84/2025, reactivando kohanudnas que anteriormente se fusionó en el Comando Nacional de la Operación Aérea en 2022.

En el perpresa, las reglas con respecto a los kohanudnas se pueden encontrar en el artículo 55a párrafo (1), párrafo (2) y párrafo (3).

Con respecto al alcance de sus deberes, Kohanudnas tiene la tarea de llevar a cabo una defensa de seguridad integrada para el espacio aéreo nacional de forma independiente o en colaboración con otros comandos de operaciones principales (OPS de Kotama) para realizar la soberanía y la integridad y otros intereses de la República de Indonesia, y llevar a cabo operaciones sobre los elementos de la defensa del aire en sus rangos en el orden para apoyar las tareas principales de las Tni.

Mientras tanto, el Comando Nacional de la Operación Aérea, como se regula en el Artículo 58 Párrafo (1), tiene la tarea de llevar a cabo la Operación de Defensa Material Aérea de acuerdo con el Comandante y la Política de aplicación de la ley y mantener la seguridad en el espacio aéreo nacional de acuerdo con las disposiciones de la legislación. (Hormiga)