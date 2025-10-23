Marruecos será el país del mercado cinematográfico europeo en 2026, en el punto de mira

Marruecos ha sido seleccionado como el país protagonista del próximo European Film Market (EFM), que se presentará del 12 al 18 de febrero como parte del 76º Festival Internacional de Cine de Berlín.

«Con su rica herencia cinematográfica, cineastas de renombre internacional que traspasan fronteras y una comunidad creativa próspera y constante, Marruecos se ha establecido como un puente dinámico entre África, el mundo árabe y Europa», dijo el EFM en un comunicado. «La presencia del país en la Berlinale y el EFM se remonta a décadas atrás y subraya sus fuertes vínculos con la industria cinematográfica internacional, con historias y talentos marroquíes que aparecen regularmente en el programa del festival y del mercado».

“El cine marroquí tiene una orgullosa historia de narración que resuena mucho más allá de sus fronteras”, señaló la directora del festival de Berlín, Tricia Tuttle. «Desde autores como Nabil Ayouch, Faouzi Bensaïdi, Asmae El Moudir, Halima Ouardiri o Maryam Touzani hasta una nueva ola de cineastas emergentes, las voces marroquíes aportan perspectivas distintivas a la Berlinale y a festivales de todo el mundo. Su trabajo se basa en profundas raíces culturales al tiempo que aborda temas contemporáneos con originalidad y poder, y estamos encantados de poder Celebre esta energía creativa en el Mercado del Cine Europeo”.

El EFM también destacó que Marruecos, con paisajes diversos que van desde las montañas del Atlas hasta el desierto del Sahara y ciudades históricas como Marrakech, Ouarzazate y Casablanca, se ha convertido en un centro cada vez más atractivo para las producciones internacionales. Marruecos acogió recientemente producciones como “Indiana Jones y el dial del destino” y la secuela de “El señor de la guerra” de Nicolas Cage. El país ofrece un reembolso del 30%, exención del IVA, hasta un 80% de descuento en el alquiler de equipos, grandes descuentos en hoteles y técnicos de habla inglesa.

«El panorama cinematográfico y mediático marroquí ha alcanzado un nuevo nivel de visibilidad internacional», dijo en un comunicado la directora de la Berlinale Pro, Tanja Meissner. «Combina un cine nacional fuerte con una apertura a la colaboración internacional, ofreciendo un alto valor de producción, profesionales capacitados y ubicaciones distintivas. Estos factores, junto con mecanismos de apoyo específicos, hacen de Marruecos uno de los países de enfoque más atractivos en los últimos años».

(En la foto de arriba: “Everybody Loves Touda” de Nabil Ayouch).