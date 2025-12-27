Marruecos no logra asegurar los 16 boletos principales, Zambia y Comoras hacen que el Grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025 sea aún más caliente

Rabat, EN VIVO – Competición en el Grupo A Copa Africana de Naciones 2025 Hace más calor después de que dos partidos cruciales terminaron sin un ganador. selección marroquí tuvo que conformarse con compartir los puntos con Mali, mientras que Zambia no supo aprovechar las oportunidades cuando empató ante Comoras. Este resultado significa que la lucha por los billetes a los octavos de final será sin duda feroz hasta el partido final.

Lea también: VAR y drama de tarjetas rojas, el penalti de Mohamed Salah salva a Egipto que juega con 10 jugadores



Jugar frente al público en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos, tuvo la ventaja. El equipo de Walid Reragui abrió el marcador de penalti mediante una ejecución de Brahim Díaz en el minuto 45+5. Este gol dio a Marruecos la esperanza de conseguir una clasificación más rápida.

Sin embargo, Mali mostró fortaleza mental. Al entrar en la segunda parte, la presión dio sus frutos cuando Lassine Sinayoko anotó el empate mediante un penalti en el minuto 64. El 1-1 se prolongó hasta el final del partido, retrasando al mismo tiempo la certeza del pase de Marruecos a la fase eliminatoria.

Lea también: Selección de Egipto vs Sudáfrica, Mohamed Salah y Omar Marmoush están en el punto de mira



Un punto adicional mantiene a Marruecos en la cima del Grupo A con una colección de cuatro puntos en dos partidos. Sólo necesitan un punto más en el partido final para asegurar su billete a los octavos de final. Mientras tanto, Mali está en segundo lugar con dos puntos y debe ganar el último partido si quiere avanzar.

En otro partido, el duelo de Zambia contra Comoras en el estadio Mohammed V de Casablanca fue reñido pero carente de goles. Ambos equipos aparecieron con un ritmo alto y se presionaron mutuamente desde los primeros minutos, pero una finalización menos efectiva hizo que el partido terminara con marcador.

Lea también: ¡Los jugadores del Manchester United se vuelven locos en la Copa Africana de Naciones 2025! Amad Diallo y Bryan Mbeumo ganan el premio al Jugador del Partido



Este empate colocó a Zambia en el tercer lugar de la clasificación con dos puntos, mientras que Comoras tuvo que conformarse con estar al final de la clasificación con un punto. Esta situación hace que a ambas selecciones no les quede otra opción que ganar el último partido si quieren mantener sus esperanzas de clasificarse directamente para los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Con una estrecha diferencia de puntos, todos los equipos del Grupo A todavía tienen posibilidades. Los dos últimos partidos se prevén llenos de tensión porque se determinará quién llegará más lejos y quién tendrá que recoger la maleta antes.