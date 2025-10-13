Marruecos hace historia y se enfrenta a Francia en la Final Four

chile, viva – selección marroquí La Sub-20 hizo historia al clasificarse a semifinales Mundial Sub 20 2025 después de someter Equipo Nacional de Estados Unidos 3-1 en el partido de cuartos de final en el Estadio El Teniente, Rancagua, Chile, lunes (13/10) madrugada WIB.

Esta victoria permitió al equipo apodado Atlas Lions igualar los logros de la generación dorada de 2005 dirigida por Fathi Jamal, que también alcanzó las semifinales en un torneo similar en Holanda.

El curso del partido

Marruecos se mostró paciente al inicio del partido al dejar que Estados Unidos controlara el balón. La estrategia del entrenador Mohamed Wahbi resultó eficaz. El capitán del equipo, Othmane Maamma, fue el impulsor del partido y jugó un papel importante en la creación del primer gol de Fouad Zahouani en el minuto 31.

Estados Unidos empató antes del medio tiempo mediante un penalti de Cole Campbell, después de que se considerara que el lateral izquierdo marroquí Ali Maamar había cometido una falta en el área prohibida. El 1-1 se prolongó hasta el descanso.

Al entrar en la segunda mitad, Marruecos volvió a tomar ventaja en el minuto 66 después de que un disparo de Yassir Zabiri golpeara a Joshua Wynder y terminara en un gol en propia meta. Aunque Estados Unidos dominó hasta el 75 por ciento de la posesión del balón, la defensa de Marruecos parecía muy disciplinada y difícil de penetrar.

El tercer gol y el definitivo gol de la victoria llegó en el minuto 87 gracias a Yassine Gessime que aprovechó un error en la zaga de Estados Unidos. El resultado final de 3-1 confirmó el dominio de Marruecos en el partido.

El portero Yanis Benchaouch también tuvo una actuación brillante con varias paradas importantes, mientras que Maamma fue nombrada Jugadora del Partido gracias a su contribución a la hora de marcar el ritmo y dar una asistencia en el primer gol.

Calendario de semifinales del Mundial Sub-20 2025

Horario del partido (WIB)

Jueves 16 de octubre de 2025 Marruecos Sub-20 vs Francia Sub-20 03.00 WIB

Jueves 16 de octubre de 2025 Argentina Sub-20 vs Colombia Sub-20 06.00 WIB

Este partido de semifinal reunirá a dos representantes de los continentes de África y Europa por un lado, y dos equipos sudamericanos por el otro.

Marruecos vs. equipo nacional francés Se prevé que será reñido porque ambos son conocidos por tener sólidas organizaciones defensivas, mientras que el partido Argentina vs Colombia seguramente contará con un juego de ataque típico del fútbol latinoamericano.

Los ganadores de los dos partidos de semifinales avanzarán a la final del Mundial Sub-20 2025 que se celebrará el domingo 19 de octubre de 2025 en Santiago, Chile.