Marques Houston en ‘Run’ final, posible secuela y su nuevo thriller

Alerta de spoiler: Este artículo contiene spoilers para «Correr«Ahora jugando en los cines.

Marques Houston está en una misión de traer más audiencias negras a los cines.

Ese objetivo ha servido como su estrella del norte como CEO de Películas de metrajeUna compañía de producción donde el ejecutivo produce y escribe la mayoría de los títulos.

Fundada y presidida por Chris Stokes, la compañía de cine independiente está detrás de Tubi y BET+ Originals, incluida «The Preghwether», «Forever Us», «Vicious Affair», la franquicia y «sacrificio» de «The Hontermother».

Houston es un artista, productor y actor de R&B que catapultó a Hollywood en la década de 1990 con su primer papel de actuación como The Voice of Khalil en la película de 1992 «Bébé’s Kids».

Su papel más notable, al que todavía se hace referencia en la cultura pop, es su representación de Roger de la popular comedia de los años 90 «Hermana, hermana». Jugó a un vecino persistente pero molesto que se hizo popular en gran parte debido a la frase, «Ve a casa, Roger», que «hermana, hermana» protagonizan que Tia y Tamera Mowry le gritaron con frecuencia.

«Es la mayor sensación del mundo ser parte de la historia y la cultura con la ‘hermana, hermana’, ‘te sirvieron’, y mi grupo musical inmadura», dice Houston. Variedad. «Saber que tienes una parte en la historia te hace sentir que hiciste algo genial, que dejaste tu huella. Eso es todo lo que puedes quitar de esta industria».

Para 2010, se embarcó en su viaje de cine detrás de escena después de unir fuerzas con Stokes.

Con una amplia gama de terror y thrillers bajo la bandera de producción, la función de suspenso de ciencia ficción «Run» es el último proyecto para llegar a los cines el viernes.

«Run» es una historia sobre la nación que es superada por un ataque alienígena. Después de que Melissa deja a su prometido Andre en el altar, sus mejores amigos la llevan a una escapada de cabina para ayudar a aclarar su cabeza. Pero el viaje de sus chicas da un giro impactante cuando uno de sus amigos se encuentra mutilado en el bosque. Con una visita sorpresa de Andre y su equipo, el grupo de amigos hace todo lo posible para sobrevivir.

Houston y Stokes trabajan en conjunto en los guiones, a menudo compartiendo enfoques similares que el actor describió como «creativamente viendo cara a cara y compartiendo la misma visión».

Su capacidad para trabajar en estrecha colaboración se deriva de ser colaboradores de toda la vida. Su relación se remonta a 2004 cuando Houston protagonizó el éxito de taquilla de Stokes «Te sirviste».

A pesar de protagonizar varios proyectos de películas de imágenes, Houston admitió que no había planeado tener un papel principal en «Run», pero Stokes se lo sugirió.

«Pensé, ‘Espera un minuto. Oh, no. No esperaba estar en esto’. Pero él estaba como, ‘No quería decirte porque no quería que lo escribieras por ti mismo.

Una vez que Houston firmó para interpretar a Andre, los dos eligieron a los actores restantes Annie Ilonzeh, Erica Mena, Drew Sidora, Erica Pinkett, Ken Lawson, Claudia Jordan y Obba Babatundé.

Houston habló con Variedad Sobre el concepto de la película, ese cliffhanger con Andre, su impulso por los horrores y los thrillers liderados por los negros se vuelven más convencionales y más.

¿De dónde vino el concepto de «correr»?

Fue idea de Chris. Ambos somos grandes admiradores de la ciencia ficción. Tenía la idea de tomar esta situación con extraterrestres y ponerla en un entorno grupal con amigos en una cabaña. Me dio todo este concepto de cómo quería hacerlo. Pensé que era droga.

¿Tuvieron alguna influencia de las que se inspiraron en la historia?

De nada. Nos gusta ser lo más originales posible, por lo que es mejor no sacar de nada e ir con la creatividad. Chris me dará este esquema de toda la historia, y es mi trabajo como guionista combinarlo con el diálogo y la dirección. Los dos nos sentamos y nos sentimos como: «Esto es de lo que queremos hablar. Esta es una historia que queremos contar. Vamos a reunirlo».

¿Cuáles fueron algunos de los mayores desafíos involucrados detrás y frente a la cámara?

Fue más difícil porque tuve que hacer mucha acción y ejecutación. Una vez que se hizo el guión, les dije a todos: «Ahora que todo esto está hecho, tengo que ir al modo de actor. Ustedes se centran en todo lo demás». Por eso tienes que confiar en tu equipo. El equipo con el que eliges estar mientras haces películas es importante. Es muy clave, por lo que puedes concentrarte en el personaje.

Al final, Andre se sacrifica para salvar a Melissa de los extraterrestres. ¿Qué les hizo tomar esa dirección, especialmente después de su decisión de estar juntos si lo hicieron con vida?

Queríamos prepararnos para la segunda parte. Chris quería continuar la historia. La película termina abruptamente. No sabes lo que está pasando. No sabes qué sucede cuando voy a la casa. En ese momento, cualquier cosa podría pasar. Es como una película de Marvel donde te quedas en ese borde y estás como, «Espera, ¿qué pasa después?» Queríamos dejar Es para que no sepas dónde caen estos personajes, para que pueda haber una secuela.

¿Qué ideas o temas se están discutiendo si ocurriera una secuela?

Hemos hablado de más de una invasión de los extraterrestres, tal vez sacarla del bosque y ponerla más en el contexto del mundo. Estamos rebotando en torno a ideas en este momento. Todavía está fresco, pero sabemos qué personajes sobreviven.

Tienes otro thriller, «Leave», que se lanzará en la parte superior del próximo año. ¿Qué inspiró el concepto de la película?

«Leave» es más un thriller psicológico basado en verdaderos eventos que ocurrieron en Freemanville, Florida. Después de la Guerra Civil, ese fue uno de los primeros lugares donde los negros podían poseer y comprar propiedades. Se basa en cuándo sucedió eso.

¿Cómo fue su proceso creativo para «dejar» diferente a sus proyectos pasados?

No es muy diferente. Cada película, investigas. Repasamos la historia. Una vez que la historia está ambientada, la ponemos en juego con los personajes. El concepto creativo es el mismo para cada película, pero son solo ideas diferentes con las que tenemos que escribir. «Run» es original y no se basa en nada, pero es ciencia ficción. «Leave» se basa en un período de tiempo. Es diferente.

¿Qué esperas aportar a la experiencia cinematográfica que los espectadores estarán entusiasmados con la película?

Espero que la gente le quite la información. Es conocimiento. «Leave» tiene muchos sugerencias sutiles sobre información de la que nadie realmente habla. Espero que las personas sean educadas sobre lo que sucedió durante ese tiempo, cómo se trataron a las personas negras y de dónde vinieron. La gente no sabe mucho sobre Freemanville y cómo [Black people] pudieron comprar y vender propiedades. La historia afroamericana siempre es buena de la que es buena para hablar.

¿Qué te hizo querer centrar «dejar» la historia de Freemanville, Florida?

Chris solo estaba tratando de hacer algo diferente. Quería hacer una película que fuera empoderadora y conocedora. Quería que esta película fuera informativa, pero también asustara a las personas y las tenga al borde de sus asientos. Nos encanta hacer thrillers. Nos encanta emocionar y emocionar a nuestro público porque todo es volver a poner a los negros en los teatros. Hay una ranura vacía para los negros que regresan a los teatros, reuniendo a todos sus familiares y pasando un buen rato. Estamos tratando de recuperar esa energía que hace que la gente realmente quiera ir al cine.

Ha habido un aumento en los thrillers liderados por los negros y las películas de terror en los últimos años. Muchos de los proyectos de películas de imágenes reflejan eso. Con sus asociaciones con BET+ y TUBI, ¿por qué es importante que las películas de imágenes presionen para que el horror negro y los thrillers se vuelvan más convencionales?

Podemos hacer lo mismo que otros cineastas. A los negros les encanta el horror. Tal vez no pensarías eso, pero a la gente negra les gusta asustarse. Nos asustamos de una manera diferente, pero también nos asustamos. Es importante llevar eso a la vanguardia y hacerle saber a la gente que podríamos hacer lo mismo. Nos gusta que nuestras películas también reflejen personas negras exitosas. No es nada contra otros cineastas negros porque me quito el sombrero a cualquiera que esté creando contenido, trabajos para personas y oportunidades. En nuestras películas, nos gusta que las personas negras tengan éxito y tengan estas situaciones en las que podría tomar una película blanca y ponerla en un elenco negro. No hay diferencia. Todo es Hollywood. Todo es cine. Todo es creatividad. La creatividad es más importante que el negro o el negro.

¿Cuál es el objetivo o la misión de las películas de imágenes cuando se trata de defender diversos narraciones y talentos?

Nuestra principal cosa es crear oportunidades para todo tipo de talento y oportunidades de trabajo para los trabajadores, nuevos productores, próximos escritores y actores para que realmente dejaran su huella en Hollywood con una oportunidad que no hubiera sido allí si no hubiera sido por las películas de imágenes.