Marlon Wayans y ‘él’ eligieron deportes y sacrificios en el estreno

Donning jerseys, foam fingers and face paint, rowdy fans of the fictitious San Antonio Saviors football team lined Hollywood Boulevard in front of Grauman’s Chinese Theater on Sept. 17, intermittently chanting “Isaiah is the GOAT” and “A él! ¡A él! ¡A él!» Las masas fanáticas estaban allí para el estreno de «Him», un thriller de terror deportivo sobre el mariscal de campo Isaiah White (el mejor de todos los saviors, Isaiah White (Marlon Wayans) y el trato oscuro que forja con su sucesor, Cam Cade (Tyriq Withers).

La película está dirigida por Justin Dipping y producida por Jordan PeeleIan Cooper y Win Rosenfeld de Monkypaw Productions junto con Jamal M. Watson. Tiping, que apareció en la televisión como director en episodios de «The Chi» y «Queridos blancos», dice que la película «explora esa sensación aterradora de que si sacrificas tanto de ti mismo, en algún momento no te reconoces a ti mismo».

La trama se centra en la tensión entre los dos futbolistas. Cuando Rising Star Cade está a favor de un contrato para superar a White como el nuevo mariscal de campo titular de los San Antonio Saviors, va al complejo del desierto de White durante una semana de intenso entrenamiento. Las tácticas brutales de White pronto se vuelven violentas y de pesadilla, ya que la realidad de Cade comienza a fracturarse, obligándolo a cuestionar cuán mal quiere el éxito.

Wayans dice que el «ego de White es enorme, y lo lleva a un lugar muy inseguro que lo hace sentir amenazado», pero que el público resonará con él porque «todos quieren ser geniales, y todos están dispuestos a sacrificarse hasta cierto punto». En la película, White está decidido a llevar a Cade a ese punto y romperlo.

Withers agrega que, más allá de las emociones, la película también es «sobre el amor, la pérdida, el dolor y la identidad». Su personaje Cade trata sobre lesiones, la pérdida de un padre y la comprensión de que su ídolo no es el héroe que imaginó, sino un villano. La coprotagonista Julia Fox, que interpreta a la esposa de White, resume el mensaje de la película diciendo: «Muchas veces cuando conocemos a nuestros ídolos, estamos decepcionados, porque es solo una proyección de nuestra idea de perfección. Tenga cuidado con quién está poniendo un pedestal».

La película también está protagonizada por Tim Heidecker, Indira G. Wilson, Jim Jefferies, Naomi Grossman, Don Benjamin, Guapdad 4000, Tierra Whack y Heather Lynn Harris. Tiping escribió el guión con Skip Bronkie y Zachary Akers, quienes escribieron el draft original en especificaciones y lo llegaron a la lista negra 2022.