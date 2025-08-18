Marlon Moreno, Loren Sofìa Paz Star en ‘Adiós Padre’ de Sanfic Lab

Colombia Marlon Morenomejor conocido por sus roles de chico duro en «El capo«Y» Dog Eat Dog Dog «, y Loren Sofía Paz, quien interpretó a uno de los personajes clave en Netflix‘S Epic Series «Cien años de soledad«Lleve al elenco en» Goodbye Father «(» Adiós mi padre «), el director de Juan Sebastián Hnestroza.

El proyecto participa en el Laboratorio de Ficción de Santiago del Festival de Cine de Santiago Int’l (Sánfica) que se extiende del 17 al 24 de agosto.

El drama comenzó a filmarse a fines de julio en Cali, Colombia y sigue a una joven española, Silvana (Sofìa Paz), que viaja a Sudamérica con su compañero Michel. Desesperados por efectivo, aceptan ser mulas. Michel muere cuando las drogas estallaron dentro de él. A la izquierda para lidiar con su cuerpo, Silvana debe extraer las cápsulas de drogas y de mala gana se acerca a su padre Victor (Moreno) de mala gana.

Es producido por Jhonny Hendrix de Antorcha Films de Colombia, un productor experimentado de títulos tan notables como «Una Madre», «Choco» y «Candelaria». Hinestroza fue un productor asociado en «Candelaria». «Creemos que esta historia tiene el poder de resonar profundamente con el público y contribuir de manera significativa a conversaciones importantes sobre la familia, el trauma y la reconciliación», dijo Hendrix.

«Este proyecto surge de un lugar profundamente personal: una respuesta creativa a la pérdida y la búsqueda del cierre a través del cine. Si bien está arraigado en el dolor íntimo, el» padre de adiós «transforma esa experiencia en una historia universal sobre la familia, la confrontación y la curación», dijo Hinestroza, quien, quien su película es «emocionante, íntima y sobre todo, auténtica».

«Quiero todos los componentes (sonido, cinematografía y narrativa) {para convertirse en un solo organismo que respira la vida en la historia y la belleza de sus personajes. Pero también quiero que sea un viaje caótico, con un ritmo que te mantiene en la pantalla», dijo «, dijo. Variedad.

Sofía Paz, que interpreta a Amaranta Buendía en «Cien años …», eligió retratar a su personaje «debido a la extraña pero profundamente humana ambigüedad que acompaña a Silvana a lo largo de su viaje».

«Tanto la víctima como el perpetrador, su venganza se sirve frío y agridulce, mientras que su corazón está preocupado por la pérdida del amor, la vida y la compañía. Ella encarna la hermosa contradicción que existe dentro de cada uno de nosotros», agregó.

Moreno dijo: «Hubo un tremendo desafío en la interpretación de Víctor Hugo. Para presentar sus gestos calculados, su carisma audaz y su naturaleza sorprendentemente oscura, tuve que soportar una intensa presión de carácter y alma, un estado mental que podría percibirse como peligroso pero que era esencial para el carácter».

«Lo encontré profundamente intrigante pero también despreciable de una manera encantadora. Fue una gran aventura meterse en su psique», agregó.

Moreno juega contra el tipo en el próximo drama «Lo Que Los Hombres Sienten», dirigido y coprotagonizado por Juan Zapata («Simone», «When in Venecia»). En esta película introspectiva en blanco y negro, Moreno y Zapata interpretan a dos amigos desde hace mucho tiempo que comparten sus reflexiones sobre la vida, la familia y el amor. A medida que pasan los años, se adaptan a los tiempos cambiantes, enfrentan heridas personales, trabajan a través de conflictos y enfrentan las consecuencias de sus decisiones.

Alabando sus protagonistas, su productor Hendrix y DP Sergio Iván Castaño («Memories of My Padre» de Fernando Trueba), Hinestroza reflexionó: «Adiós Padre» se trata de encontrar belleza en el dolor, el cierre en el arte y la posibilidad de sanar a través de una honesta confrontación con nuestras heridas más profundas «.