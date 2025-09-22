Markets Markets Slide; Sensex, Nifty Down en It Fall en medio de H-1B Toe Wike







Los índices de referencia de renta de renta variable Sensex y Nifty cayeron en el comercio temprano el lunes, arrastrado por las acciones de TI en medio de preocupaciones sobre el presidente de los Estados Unidos Donald TrumpLa decisión de recaudar tarifas de visa H-1B a USD 1,00,000 por trabajador.

La BSE Sensex de 30 compartir cayó 475.16 puntos a 82,151.07 en el comercio de apertura. El NSE NIFTY de 50 acciones disminuyó 88.95 puntos a 25,238.10.

De las empresas Sensex, Tech Mahindra, Infosys, HCL Tech y Tata Consultancy Services se cotizaban en el rango de 3.88 a 2.26 por ciento.

Sun Pharma, Bharat Electronics, Axis Bank y Tata Steel también estuvieron entre los rezagados.

Sin embargo, los puertos de Adani, Eternal, Trent y Bajaj Finance estaban entre los ganadores.

El presidente Trump firmó el viernes una proclamación que aumenta la tarifa de las visas utilizadas por las empresas para contratar trabajadores, incluso desde India, para vivir y trabajar en los Estados Unidos.

La tarifa de visa H-1B de USD 1,00,000 sería aplicable solo para nuevos solicitantes, un Casa blanca Oficial aclarado el sábado.

«Es probable que el mercado sea testigo de un comportamiento dualista hoy en día con el sector de TI que se ve afectado por el problema de la visa H-1B y los temas de consumo interno que responden al posible gran impulso al consumo proveniente de las tasas de GST más bajas a partir de hoy», dijo VK Vijayakumar, estratega de inversiones en jefe de Geojit Investments Limited.

En los mercados asiáticos, Kospi de Corea del Sur, el índice Nikkei 225 de Japón y el índice compuesto SSE de Shanghai se negociaron en territorio positivo, mientras que Hang Seng de Hong Kong citó más bajo.

Los mercados estadounidenses terminaron más alto el viernes.

El punto de referencia global de petróleo Brent crudo subió un 0,66 por ciento a USD 67.12 por barril.

Los inversores institucionales extranjeros (FII) compraron acciones por valor de Rs 390.74 millones de rupias el viernes, según Data de Exchange.

El viernes, el Sensex Señuló 387.73 puntos o 0.47 por ciento para establecerse en 82,626.23. El Nifty disminuyó 96.55 puntos o 0.38 por ciento a 25,327.05.

