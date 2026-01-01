Mark Williams sigue enojado por el colapso comercial de los Lakers: ‘Que se jodan todos’

En febrero de 2025, el Lakers de Los Ángeles hizo un cambio por el centro Marcos Williams. El pívot de 24 años era visto como el gran hombre ideal para formar pareja con el recién adquirido Luka Doncic.

Sin embargo, tras su reconocimiento médico, los Lakers optaron por rescindir el traspaso.

Durante una aparición reciente en el podcast “Old Man and the Three”, Williams finalmente compartió su versión de esa historia y envió un mensaje enérgico a la oficina central de los Lakers en el proceso.

“Me dicen [about the failed physical/rescinded trade]», dijo Williams. «Yo pienso, eso no puede ser, simplemente jugué el dólares Esa noche recibí la llamada y me cambiaron. Estoy aquí afuera. Ellos dicen: ‘Sí, ya está hecho’. Es decir, no vamos a regresar.’ Pensé: ¿No pueden deshacer la operación de deshacer? ¿A qué te refieres? Dicen: ‘No, ya está hecho’”.

Williams luego continuó compartiendo su frustración con la situación y cómo se desarrolló todo.

«Así que estoy caliente. Estaba emocionado… simplemente pensé, ‘¿Qué carajo?… Honestamente, como, que se jodan todos… Estaba emocionado de ir allí. Pensé que era una pieza que realmente podría ayudarlos. Obviamente, al entrar a los playoffs, y luego, una vez que perdieron, obviamente, tuiteé una carita sonriente. Como, estaba odiando».

El agente de Williams habló sobre la decisión de los Lakers

Poco después de que los Lakers rescindieran el intercambio de Williams, su agente, Jeff Schwartz de Excel Sports Management, emitió un comunicado.

«El sentimiento abrumador, después de consultar con varios médicos reconocidos a nivel nacional, es que Los Angeles Lakers no deberían haberle fallado a Mark Williams en su examen físico», dijo Schwartz. «Mark estaba listo y podía jugar para ellos y se le debería haber dado esa oportunidad».

Williams terminó el resto de la temporada con el avispones de charlottejugando en 44 partidos de temporada regular. Terminó el año de baloncesto con promedios de 15,3 puntos, 10,2 rebotes y 2,5 asistencias, lanzando un 60,4% desde el campo.

Williams ahora juega para los Phoenix Suns

Con la situación de los Lakers ahora firmemente en el espejo retrovisor, Williams ha seguido adelante con su carrera. El grandullón que corría por el aro fue traspasado al soles fénix en junio.

El intercambio vio a Williams y una selección de segunda ronda dirigirse a Phoenix, con Vasa Micic, Liam McNeeley y una selección de primera ronda de 2029 rumbo a Charlotte.

«Mark combina un tamaño y longitud imponentes con un valioso conjunto de habilidades de remate, protección del aro, rebotes duros e instintos de pase». dijo el gerente general de los Suns, Brian Gregory. «También juega con un motor tremendo y aporta cualidades intangibles que encajan con la identidad de nuestro equipo. Su incorporación nos refuerza en la posición central y estamos emocionados de darle la bienvenida a Mark a Phoenix».

Williams ha jugado 28 partidos para los Suns hasta ahora. Está sumando 12,8 puntos, 8,3 rebotes y 1,1 asistencias por partido.

Los Lakers, por otro lado, optaron por girar hacia Daniel Ayton durante el verano, quien ha sido una presencia confiable en la cancha para ellos. Por lo tanto, la situación funcionó bien para todas las partes involucradas.

Sin embargo, está claro que Williams todavía alberga algunos sentimientos sobre cómo Los Ángeles manejó todo. Pero, en verdad, eso es de esperarse.