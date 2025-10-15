Mark Wahlberg realiza el documental de Pras Michél sobre el juicio al espía del fundador de Fugees

El 3 de octubre, Pras Michel estaba programado para ser sentenciado a una prisión federal en un Caso descabellado vinculado al saqueo de 4.500 millones de dólares del fondo soberano de Malasia conocido como 1MDB. Pero los abogados del fundador de Fugees, que enfrenta 22 años tras las rejas tras una condena de 2023, retrasaron la sentencia por tercera vez mientras el presidente Donald Trump considera perdonar a la estrella del hip-hop.

La medida marcó el último desarrollo en un caso que generó titulares internacionales gracias a la trayectoria más extraña que la ficción de Michél, desde ganador del Grammy hasta espía convicto. Ahora, Mark Wahlberg ha llegado a un acuerdo con Michél para realizar un largometraje documental que traza su camino desde un virtuoso educado en Yale hasta un improbable objetivo del FBI en su investigación sobre uno de los escándalos financieros más grandes del mundo.

“Todo el mundo está fascinado por todos los giros y vueltas, como si fuera una especie de thriller”, dice Michél, que habla desde Los Ángeles y tiene prohibido salir del país. «Pero para mí, esto es sólo mi vida: la verdad real, confusa y complicada de lo que he estado viviendo».

Producida bajo el sello Unrealistic Ideas de Wahlberg, la película explorará el legado musical de Michél como el artista aún en gira detrás del seminal “Ghetto Supastar (That Is What You Are)”, así como el costo personal de navegar procedimientos legales de alto perfil que culminaron con un jurado que lo declaró culpable de 10 cargos, incluyendo conspiración, manipulación de testigos y no registrarse como agente extranjero no registrado de China. En agosto, Michél se sometió a una cirugía de emergencia para extirpar un cáncer de colon, lo que le obligó a perderse una audiencia de sentencia a principios de septiembre y la de principios de este mes.

Wahlberg, quien produjo “Juvies”, un documental sobre adolescentes encarcelados, llama a Michél una “leyenda”. «Estoy apoyando a Pras y estoy emocionado de contar su historia», dice el actor nominado al Oscar por «The Departed».

En el centro del caso 1MDB está Jho Low, el despilfarrador financiero de “El lobo de Wall Street”, cuyo círculo social de Hollywood incluía leonardo dicaprioCoprotagonista de «Departed» de Wahlberg. En 2023, DiCaprio testificó para la acusación en el juicio de Michél. Al igual que Michél, DiCaprio recibió los gastos de Low, aceptando obsequios del productor que incluían un Picasso de 3,2 millones de dólares y un Basquiat de 9 millones de dólares. Aún así, Michél es la única figura en el caso que enfrenta una pena de cárcel. Low sigue prófugo y se cree que está escondido en China.

Wahlberg producirá el documental junto al presidente de Unrealistic Ideas, Archie Gips, quien califica el arco de Michél como «el tipo de historia compleja, impactante y emocional» que la compañía encuentra convincente. «Es una sorprendente mezcla de cultura pop e intriga geopolítica que parece un thriller de espías hecho realidad», añade.

Desde que el FBI puso a Michél en la mira en 2018, sus amigos se han ido distanciando. en un 2024 Variedad perfilHabló de cómo la investigación sumió su vida en el caos y destacó un incidente en el que agentes federales visitaron la casa en Los Ángeles de uno de sus amigos más cercanos, un hombre casado y padre de tres hijos.

«Mira, recibes una llamada, el FBI se presenta en tu casa. No me importa quién seas, el corazón se te sube a la garganta», dijo en ese momento. «Me dicen: ‘Oye, solo tenemos un par de preguntas para ti. ¿Podemos entrar?’ ¿Quién va a decir que no? Entonces los dejó entrar. La esposa llega, se sienta en la sala, no sabe lo que está pasando, pero tiene miedo. Y en algún momento, uno de los agentes dice: ‘¿Qué es eso? ¿Hueles eso? La esposa defecó sobre sí misma. Ella estaba así de asustada. Y más tarde la esposa le dijo a mi amigo: ‘Si alguna vez vuelves a hablar con Pras, me llevaré a mis tres hijas y nunca nos volverás a ver’”.

La publicista de crisis Erica Dumas fue una de las únicas personas dispuestas a atender una llamada de la estrella en conflicto; Ella comenzó a trabajar con él en el período previo al juicio. También se desempeña como productora del documental.

“Pras puso toda su confianza en Mark, Archie y Stephen. [Levinson] en Unrealistic Ideas para contar su historia de manera auténtica, sin filtros ni agenda», dice. «Este proyecto no rehuye los aspectos desafiantes de las experiencias recientes de Pras».

El documental incluirá imágenes que Michél filmó con su teléfono durante momentos cruciales de la saga, como una reunión en China con un alto funcionario del PCCh que fue sentenciado a muerte por el gobierno chino en 2022 por aceptar sobornos.