Mark Wahlberg en entretenida comedia de acción retro

Hay pocos géneros que me gustan menos que la comedia de acción violenta sarcástica. No me importaba mucho en los años 80 (aunque «48 horas». Es espléndido palomitas de maíz), me gustó aún menos en los años 90 (aunque ocasionalmente veía algo como «The Last Boy Scout» o «Hour Rush» que empacó un Wallop de mala repite), y ahora que el género ha sido asumido por los streamers. Pero «Jugar sucio«Dirigido y coescrito por Shane Black (quien escribió «Arma letal» y el famoso guión costoso para «The Last Boy Scout»), es un retroceso de comedia de acción impulsado por suficiente violencia casual para inspirar más sonrisas y gemidos. Black, a lo largo de los años, ha hecho que esta acción retro queso su marca, no siempre con éxito (creo que «Kiss Kiss Bang Bang» es empalagoso y sobrevalorado; realmente me gustan «los buenos chicos»). Pero en este caso te recuerda por qué es bueno en eso.

«Play Dirty» está hecho de piezas de tema estándar, pero emite Mark Wahlberg Como Parker, el héroe robador de 24 novelas del crimen de Donald E. Westlake (todo escrito bajo el seudónimo Richard Stark), y la versión letal de Pop-Cutut de la película de Parker es suficiente sociópata límite para mantener nuestro interés. Asesinatos casuales a quemarropa, caminatas viciosas de motocicletas, arrojando a alguien de un edificio, asesinando al Mark Cuban real (jugando a sí mismo), esto, en la película, es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es bien Los chicos lo hacen. Que todo está establecido en Navidad es una broma un poco cansada (todo el «Die Hard» como Yuletide Classic Thing. Feliz Navidad, hijo de puta!), pero cada vez que estás listo para renunciar a «Play Dirty», el cuerpo cuenta de la manera correcta Holly Jolly. La película puede, a veces, sentirse como una secuela de «Ocean’s» a medias cruzada con «Tesoro Nacional», pero hay un bocado desagradable.

La mayoría de las comedias de acción arrojan elementos dispares a la licuadora para crear un batido de películas de basura: aquí hay algunas persecuciones de automóviles, algunos golpes, algo de sexo, algo de tiroteo, algunos tragos de fórmula. Pero Shane Black se acerca a este mestizo de un género comercial como si fuera una forma de arte. Está tratando de convertir una receta de comida para perros en Haute Cuisine. La película comienza con Parker y su tripulación se dedican a un robo de vías de caballos, manteniendo a todos en la back office como en la caja fuerte, y cuando el plan sale mal: un asistente de estacionamiento cree que va a robar a los ladrones, terminan escapando en una persecución de automóviles que se derraman en la pista, lo que resulta en un baile de acción de los vehículos y caballos y los jaletes que son los jaletes que son de la insanidad de la insanidad de la pista de las cosas de la acción de las acciones de la acción de los que se acertan a los que se acertan en los balas de los brotes de los que se aciertan a los brotes de los brotes de los que se acertan en los saltos. «La furia».

Hasta el momento de la sacudida es lo que ocurre cuando regresan al escondite con el botín. Zen (Rosa Salazar), una saboteadora, se revela despojándose hacia sus calzoncillos y luego sacando una pistola y matando a todos allí (excepto Parker, que solo puede esquivar una bala). La voluntad con la que se hacen estos personajes para morder el polvo establece el tono de la película.

Wahlberg, todavía elegante a los 54 años, y genial como una docena de pepinos, se produce como la versión más natural de lo que Tom Cruise intentó traer (y nunca lo hizo, en mi opinión) en las películas de Jack Reacher. Simplemente no era lo suficientemente cutáneo, pero Wahlberg nunca ha perdido ese destello de Boston B-Boy estoico. Su Parker, que te matará en un abrir y cerrar de ojos, busca la búsqueda de Zen, que alguna vez fue parte de la unidad de guardia de élite de un dictador sudamericano, y cuando la localiza, los dos unen fuerzas para traer un atraco (aunque tiene sus propias razones para entrar en la asociación). Robarán el tesoro hundido de un galeón español del siglo XV, en particular el figura dorada en la proa, una estatua de la dama de Arintero. Tony Shaloub, lanzado contra Type, es el criminal corporativo dispéptico que él mismo ha acordado robar a la dama y venderla a un «multimillonario gilipollas» (Chukwudi Iwuji).

Está encerrado en una jaula de seguridad hecha de una aleación de tungsteno/carbono, que suena lo suficientemente anticuado como para haber salido de los años 80 antes de la tecnología. «Play Dirty» también es una aleación: una aleación de inmersión en la lengua/choque de automóviles que podría parecer tan antiguo como las películas que evoca si no fuera por la actitud de inesperación nihilista de Shane Black. Está allí en los chistes más desechados, como cuando Keegan-Michael Key, como parte de la nueva tripulación de Parker, convierte el dial en una consola que controla un tren de metro a toda velocidad, que dice: «Estamos a 30 mph … 35 mph …», y Claire Lovering, como su compañero en el crimen, dice: «Deja de decir MPH» »

También está allí en la crueldad informal de la escena donde Wahlberg y Lakeith StanfieldComo un asociado criminal que está tan relajado que casi está flotando en el aire (hasta que explota su ira, momento en el que necesitas agacharte para cubrir), trate de conseguir que el asistente obsesionado con el sórdido de Shaloub (Nat Wolff) les diga dónde está la Dama de Arinero. Aunque lo tienen a punta de pistola, literalmente está demasiado asustado para decirles porque cree que van a lanzar a él fuera de un edificio. (Tiene razón en estar preocupado). Esta cucharada adicional de destrucción es lo que hace que la película sea divertida y le da impulso.

¿Qué tan buena/no buena es una película «Play Dirty»? Lanzado por Amazon MGM, es 10 veces mejor que su alcaparra de espionaje de acción de Netflix promedio, pero también es una losa sobrecargada y funcionalmente iluminada de fórmula de inicio de acción en esteroides. «The Nice Guys» era una cabina negra Shane más elegante. Sin embargo, hay algo convincente en cómo el Parker de Wahlberg está menos invertido en el atraco que en mantener su estatus de lobo solitario. Podía sentarme fácilmente a través de otra entrega de Wahlberg manteniendo el centro de su propia tasa de corte «Misión: Irascible».