Mark Sánchez en ‘condición estable’ después de apuñalar en Indianápolis

Fox Sports analista y ex NFL jugador de ataque Mark Sánchez ha sido hospitalizado después de un apuñalamiento en el centro de Indianápolis en la noche del 3 de octubre. Fox Sports informa que ahora está en estado estable.

TMZ Sports informó por primera vez el apuñalamiento la madrugada del domingo, y Fox Sports Más tarde corroboró la historia con una declaración que confirma la hospitalización de Sánchez.

La declaración de Fox dice: «Mark Sánchez resultó herido en Indianápolis el sábado y actualmente se está recuperando en el hospital en condiciones estables. Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos que todos respeten la privacidad y su familia durante este tiempo».

Sánchez estuvo en Indianápolis para el juego de la NFL del 5 de octubre entre los Indianapolis Colts y las Raiders de Las Vegas en el estadio Lucas Oil. Se desconoce si aún asistirá o participará en el juego como analista.

La información sobre el atacante de Sánchez aún no se ha revelado, pero el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis informa que fue un incidente aislado y no un acto de violencia aleatorio. Otro hombre también resultó herido junto a Sánchez en el incidente, sufriendo laceraciones.

Los Jets de Nueva York seleccionaron a Sánchez como la selección de primera ronda en el Draft de la NFL 2009. Pasó cinco años con los Jets antes de firmar con los Philadelphia Eagles en 2014. Más tarde se desempeñó como mariscal de campo suplente para los Dallas Cowboys, los Chicago Bears y los Washington Redskins antes de su jubilación de 2018. Ha servido como analista de color de la NFL para Fox y Fox Sports 1 desde la temporada 2021.