Mark Ruffalo salvó a Woody Harrelson de una ‘desastrosa’ pelea en un bar

Marcos Ruffalo revelado en el Podcast “Donde todo el mundo sabe tu nombre” que salvó Woody Harrelson de una pelea épica en un bar cuando los dos estaban en Nueva Orleans filmando “Now You See Me” de 2013, el thriller de atracos de Louis Leterrier sobre un grupo de ilusionistas que llevan a cabo robos. Ruffalo interpretó a un agente del FBI que intentaba capturar al grupo.

«Estábamos filmando ‘Now You See Me’ en Nueva Orleans, completamente en las calles. Totalmente salvaje», dijo Ruffalo (vía Semanal de entretenimiento). “Capturar cosas con una lente larga, ser arrastrado a bares en medio de una escena, como en medio del Mardi Gras”.

Ruffalo y Danson se quedaron afuera después de terminar la filmación del día y fueron a “un lugar lleno” para tomar una copa cuando las cosas se intensificaron.

“Una mujer se acercó [Woody] y ella dijo: ‘Dios mío, te amo mucho'», dijo Ruffalo. «Woody puso su mano sobre su brazo y dijo: ‘Oh, gracias. Gracias, cariño.’ Y este tipo se acerca y la empuja fuera del camino, y empuja a Woody. Malo. Porque la primera respuesta de Woody no es «empujar a alguien hacia atrás», sino «inmediatamente darle un puñetazo en la cara». Que es lo correcto, por cierto. Es absolutamente lo correcto. Pero entonces estalló toda una pelea en este bar. Estaba en medio de eso y se estaba convirtiendo en un—se estaba convirtiendo en una cosa completa… Y agarré [Woody].”

“Agarré [Woody] y lo saqué», continuó Ruffalo. «Porque pensé: ‘Esto podría ser divertido, pero también podría salir tan desastrosamente mal porque tú y yo podríamos arreglárnoslas solos, pero el resto de las personas con las que estábamos… no lo creo’.

Ruffalo y Harrelson protagonizaron “Now You See Me” junto a Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman y más. La película fue un éxito de taquilla con 351 millones de dólares en todo el mundo y generó una franquicia que condujo a “Now You See Me 2” de 2016 y la próxima “Now You See Me: Now You Don’t”, que se estrenará en cines el 14 de noviembre.

Mire la entrevista de Ruffalo en el podcast «Donde todo el mundo sabe tu nombre» en el vídeo a continuación.