Mark Ruffalo en Hulk Return en Spider-Man: NUEVO DÍA: Sin guión todavía

Mark Ruffalo está tocando a Coy sobre su regreso reportado como Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel. Variedad reportado en agosto que estaba rodeando una aparición como Hulk en «Spider-Man: nuevo día«, Aunque no estaba claro en ese momento si un acuerdo había cerrado para que repitiera su superhéroe favorito de sus fanáticos. Ruffalo dijo en una nueva entrevista con Entretenimiento esta noche que su regreso no está claro incluso para él.

«¡No lo sé! Todavía estoy esperando escuchar», respondió Ruffalo cuando ET expresó emoción por él «volviendo a la película de Hulk» para la nueva película ‘Spider-Man ”.» No he leído un guión todavía. Si sucede, sería increíble »

«Crecí con esto. Ha cambiado mi vida de las mejores maneras», agregó Ruffalo. «Cada vez que es este nuevo director y nuevo mundo … es muy emocionante. No hay nada más parecido. Tal vez televisión, pero un programa de televisión no cambia todo su mundo de un director a otro, y eso es lo emocionante de Marvel».

La última aparición de Ruffalo en el universo cinematográfico de Marvel fue un papel secundario en la serie 2022 Disney+ «She-Hulk: Abogado de ley». Su última película de Marvel fue «Avengers: Endgame» de 2019.

«Spider-Man: Brand New Day» es la cuarta película independiente centrada en el Slinger web de Tom Holland. Holland está de vuelta junto a los pilares de la franquicia Zendaya, quien interpreta a la novia de Peter Parker, MJ Jones-Watson, y Jacob Batalon, como su mejor amigo Ned Leeds. Se confirma que el Punisher de Jon Bernthal tiene un papel en el Tentpole, mientras que los recién llegados incluyen a Sadie Sink, Trammel Tillman y Liza Colón-Zayas. La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, quien anteriormente incursionó en el universo cinematográfico de Marvel con «Shang-chi y la leyenda de los diez anillos».

«Spider-Man: Brand New Day» abrirá en los cines el 31 de julio desde Sony.