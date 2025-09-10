Mark Ronson en Memoir ‘Night People’ y la música que lo hizo

Cuando Mark Ronson comenzó a escribir Sus memorias debut hace unos años, subestimó gravemente el compromiso. «Se comió mi vida», le dice Variedad de «Night People: Cómo ser DJ en la ciudad de Nueva York de los 90», una reminiscencia eléctrica de sus días como DJ en el patio de juegos del club de Nueva York. «He rechazado los conciertos de producción a la izquierda y a la derecha y cualquier otra cosa que sea, pero estoy orgulloso de ello en la forma en que es tan bueno como podría haberlo hecho con mis talentos de escritura».
Ronson puede estar jugando a Coy, a los 50 años, es notablemente humilde para alguien que está a mitad de camino y actúa en el Super Bowl, pero «Night People» explica por qué. Antes de producir registros canónicos con Bruno Mars y Amy Winehouse, tenía humildes comienzos cuando era adolescente descubriendo el arte de Deejaying, cargando registros en taxis de la ciudad y construyendo su nombre de un espectáculo de clubes a la vez. «Night People» está escrito con una sensación de claridad y, sobre todo, aprecio por el pedigrí de su carrera musical, un plan para los registros que inevitablemente produciría y el impacto dinámico que dejaría en la cultura pop.
Actualmente, Ronson está en el bombardeo promocional para «Night People», que sale el 16 de septiembre a través de Grand Central. Inicialmente tenía la intención de lanzar un sencillo para coincidir con la caída del libro, y estaba elaborando un álbum alimentado por muestras y volteos de discos de esa era de los años 90. Pero en última instancia, se duplicó con «Night People», una lectura que te hace nostálgico por un tiempo que nunca hayas experimentado.
A continuación, Ronson desglosa un puñado de las 245 canciones nombradas en el libro que fueron clave para sus creaciones.
-
Redman, ‘Tiempo 4 Sumansion’
El récord de Redman fue un disco absolutamente monstruoso en ese momento en Nueva York. Incluso la forma en que sonaba era tan pesada. Era solo un monstruo. Y así, cuando fui a la tienda de discos y obtuve mis tocadiscos, tenía dinero para comprar cuatro 12 pulgadas. Y ese fue uno de los que obtuve.
Después de un mes de tratar de enseñarme en casa, encontré a un niño que solía ir a mi escuela, un niño mayor que vino y me enseñó a DJ. Él estaba como, no, tienes que tener dos copias del mismo registro. Así es como practicas rascarte e ir y venir. Y es sorprendente que fuera tan verde que ni siquiera pensé en eso yo mismo. Y así volví y compré una segunda copia de «Time 4 Sumaksion». Ese fue el primer registro que aprendí a marcar dos copias y hacer dobles y ese tipo de cosas.
Curiosamente, por mucho que me encanta ese disco, hay otros discos de Redman como «Can’t Wait» y «Da Rockwilder» que realmente amo más y toco recurrentemente. Pero «Time 4 Sumaksion» es algo que siempre equivale a mi primer viaje a la tienda de discos.
-
Del alma, ‘fuera del
Había estado haciendo pequeñas demostraciones en mi estudio casero que tenía un mezclador Mackie de 8 canales, que en realidad ni siquiera es una batidora en casa. Es como algo que tendrías en una jodida bar de blues para mezclar la banda y un poco de ocho pistas digitales en mi MPC. Y este tipo, Ian de Tommy Boy, vino a los clubes. Obtuve todos mis primeros conciertos de producción porque estaba en los clubes donde la gente quería pasar el rato y pensé, oh, le preguntemos al niño quién interpreta a las fiestas geniales si lo hace. Y él me ofreció: «¿Quieres remezclar el próximo single de la?» Y yo estaba como, Dios mío, no puedo creerlo.
Este grupo tenía este bucle de este grupo, que pensé que sonaría genial, y funcionó. Y luego me preguntó a quién quería mezclarlo. No sabía nada sobre ingenieros de mezcla, apenas sabía lo que hicieron. Acabo de recoger un disco de Wu-Tang y, en la parte posterior, decía «Mezclado por Carlos Best» y pensé, conseguiré que el tipo que hizo Wu-Tang, sin pensar que tanto como amo a Wu-Tang, el sonido de Wu-Tang no es absolutamente nada como mi propia producción.
Así que volvió a sonar todo crudo y jodido Wu-Tang y no era del todo correcto para la canción. Sé que el remix definitivamente nunca salió y ni siquiera sé si De La Soul incluso sabía que lo hice, pero también fue una buena lección porque suena mejor en mi casa.
Ojalá yo [still had the remix]. Probablemente esté en una cinta dat que se encuentra en el fondo del East River. Estoy enojado porque no me aferré a algunas de esas viejas demostraciones y cosas. Moviendo todos estos apartamentos tantas veces que te vuelves como calcetines perdidos en la lavandería, ¿sabes?
-
Bobby Caldwell, ‘Lo que no harás por el amor’
Fue una de esas canciones que nunca escuché crecer. Estoy seguro de que fue algo que estaba en la radio R&B si creciste en Estados Unidos o algo así. Pero algunos de esos registros que recuerdo haber escuchado a los 18 o 19 años y, aunque es un atasco lento y es una canción tan hermosa que se podría argumentar que es un poco suave, estaba tan tomada con eso. Y es tan extraño que me estés preguntando porque en este momento mi hija de dos años y medio también está obsesionada con eso. Y ya sabes, ella conoce a Joni Mitchell y Chappell Roan, pero para escuchar a una niña de dos años y medio decir: «Jugar a Bobby Caldwell» … mis amigos han terminado cuando lo dijeron y son como, ¿tu jodida hija dijo Bobby Caldwell? Como si obviamente ella también fuera tocada por esta canción.
Fue un ejemplo de uno de esos discos que tocas al comienzo de la noche cuando se abren las puertas, porque solo necesitas que te gusten tu alma y prepárate para la noche que se avecina, o es la canción que tocas al final de la noche cuando la gente está teniendo el último baile lento.
Ya no lo he jugado tanto porque soy un maldito DJ y que rara vez juego al final de la noche. Parte de lo divertido de Deejaying desde que terminé el libro es que he estado saliendo y jugando sets de tres, cuatro horas y jugando desde las puertas hasta las puertas. Pero no lo he hecho y necesito comenzar a reelaborar esa canción.
-
‘Todo sobre los Benjamins’ / ‘Back In Black’
[I debuted this mix at] Cheetah un lunes por la noche, después de tal vez la meca del túnel con Funkmaster Flex el domingo. El lunes de Cheetah fue probablemente la fiesta de hip-hop más grande y genial de Nueva York en ese momento. Era como Janet Jackson, Missy [Elliott]Mike Tyson, lo que sea. Todos vinieron allí y fue esta increíble multitud.
Realmente era el concierto de mi amigo Jules, pero cuando se iba, me dejaba jugar. Y escuché una noche «Back In Black» de AC/DC en este otro lugar llamado Spy Bar, donde solo tocaban rock and roll y ese era el Super Ultra VIP. Era como joder Leo, Trump y Mariah festejando allí. Y recuerdo haber pensado, Dios, este disco es tan pesado y loco y ver a todas estas personas perder la cabeza, probablemente borrachos y corriendo a las branquias, pero como volver a escuchar esta canción. Pensé, me pregunto si podría jugar esto en Cheetah. Y casi se convirtió en una obsesión tipo TOC. Fue realmente loco porque todavía estaba en camino. Hacer algo que podría haber caído tanto en mi cara en ese momento de mi carrera realmente me habría dañado mi posición en Nueva York.
Pero elaboré esta mezcla de tocar los «Benjamins» en el verso Biggie, [and then] Cambiando a esta versión de Rap Metal de los «Benjamins» que realmente no amaba, pero era el verso de Biggie con guitarras. Sabía que la gente seguiría bailando, y luego justo en el downbeat, [segueing into “Back in Black”] trabajó. Y fue este momento maravilloso porque como la multitud lo hizo por completo. Obviamente, fue gratificante porque era un gran swing. Y luego, después de eso, comencé a ser mucho más experimental con mis sets de DJ y valió la pena porque me talló este carril que me hizo un poco diferente de lo que todos los demás estaban haciendo.
-
Lo notorio grande, ‘hipnotizar’
Hay bastante [of Biggie songs to pick] Porque «Hypnotize», que salió solo unas semanas antes de pasar, es agridulce porque obviamente probablemente fueron dos semanas de jugarlo donde estaba libre de tragedias, ¿sabes? Ese es solo un Stonker. Estaba el 112 remix, «Solo tú», que era un maldito elemento básico del club en ese momento. Ahora, para mí, me encanta jugar «fiesta y mierda» y «increíble».
Es una locura pensar que estaba en una habitación tocando música donde Biggie estaba parado y, como dije en el libro, ni siquiera sé si él sabía mi nombre. No me importa. Él acaba de venir y festejó mientras yo era deejay y eso fue suficiente.
-
Jay-Z, ‘Hard Knock Life (Himno de Ghetto)’
Jay-Z tenía en llamas a Nueva York todo el tiempo. Algo sobre la «vida dura» cuando cayó era tan loco porque era lento y luego estaba tan fuera de la pared con la muestra de «Annie» que la brillante marca del 45 rey volcó.
Recuerdo cuando se tocaba esa canción y todos cantaban y es tan agudo que la voz de todos es como cantar fuera de clave en el club. Pero ese récord realmente llegó en el ’98 en el momento en que el club que jugué el viernes, la vida, estaba en su máximo pico. Jay-Z y Damon Dash estuvieron allí la mayoría de los viernes por la noche y ver como Jay publicó en su mesa básicamente supervisando la habitación, y luego todas estas personas clamaron al tratar de estar cerca de él y gritar esta canción en la parte superior de sus pulmones fue como, podría haber filmado ese video musical cualquiera de esas noches.
-
Nikka Costa, ‘como una pluma’
Nikka, nuevamente, un ejemplo de obtener un concierto de producción debido a mis sets de DJ. Dominique Trenier, que tenía el sello que firmó con Nikka y D’Angelo, apareció y dijo: «Tengo esta chica blanca y no sé cómo se supone que suena el álbum, pero quiero que suene como tus sets de DJ: AC/DC, EPMD, Chaka Khan, Biggie». Y pensé, genial, traerla por la cuna.
Cuando comenzamos ese disco, era una especie de novato en la producción y Nikka era muy paciente y encontramos el sonido juntos, pero probablemente tuvo que lidiar con algunas demostraciones de sonido áspero. Y cuando finalmente hicimos ese récord, fue realmente un accidente. Nikka había regresado de un mercado de pulgas o algo así y dijo que hoy te conseguí un récord y me lo arrojó. Así que hice lo que siempre hago, escucho rápidamente a través de cada cosa hasta que encontré algunas notas que lo corté y lo jugué para ella.
Era una mezcla de todas nuestras influencias, mi deseo de ser DJ Premier y la forma en que se cortó el ritmo, y las voces súper conmovedoras de Nikka y Justin [Stanley]La gran línea de bajo e incluso las guitarras tienen esta pelusa de doble vía. Es un pequeño Beatles, pero también es un poco extranjero. Como si tuviera un poco de las influencias rock de los años 70 AM de mi padrastro.
Jay-Z y Busta Rhymes y estas personas que amo se acercaban a mí. Solo me conocían como el DJ. Y estaban como, lo hiciste como «Dun Dun Dun Dun». Y era genial ser conocido de repente ser conocido.