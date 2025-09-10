Mark Ronson en Memoir ‘Night People’ y la música que lo hizo

Cuando Mark Ronson comenzó a escribir Sus memorias debut hace unos años, subestimó gravemente el compromiso. «Se comió mi vida», le dice Variedad de «Night People: Cómo ser DJ en la ciudad de Nueva York de los 90», una reminiscencia eléctrica de sus días como DJ en el patio de juegos del club de Nueva York. «He rechazado los conciertos de producción a la izquierda y a la derecha y cualquier otra cosa que sea, pero estoy orgulloso de ello en la forma en que es tan bueno como podría haberlo hecho con mis talentos de escritura».

Ronson puede estar jugando a Coy, a los 50 años, es notablemente humilde para alguien que está a mitad de camino y actúa en el Super Bowl, pero «Night People» explica por qué. Antes de producir registros canónicos con Bruno Mars y Amy Winehouse, tenía humildes comienzos cuando era adolescente descubriendo el arte de Deejaying, cargando registros en taxis de la ciudad y construyendo su nombre de un espectáculo de clubes a la vez. «Night People» está escrito con una sensación de claridad y, sobre todo, aprecio por el pedigrí de su carrera musical, un plan para los registros que inevitablemente produciría y el impacto dinámico que dejaría en la cultura pop.

Actualmente, Ronson está en el bombardeo promocional para «Night People», que sale el 16 de septiembre a través de Grand Central. Inicialmente tenía la intención de lanzar un sencillo para coincidir con la caída del libro, y estaba elaborando un álbum alimentado por muestras y volteos de discos de esa era de los años 90. Pero en última instancia, se duplicó con «Night People», una lectura que te hace nostálgico por un tiempo que nunca hayas experimentado.

A continuación, Ronson desglosa un puñado de las 245 canciones nombradas en el libro que fueron clave para sus creaciones.