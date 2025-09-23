Mark Ronson anotará la adaptación ‘Narnia’ de Greta Gerwig para Netflix

Mark Ronson está programado para reunirse con Greta Gerwig para anotar su «Crónicas de Narnia«Adaptación en Netflix, Variedad puede confirmar.

Las fuentes dicen Variedad Que Ronson está trabajando en la música por su muy esperado seguimiento de «Barbie», con Gerwig escribiendo y dirigiendo la película. Según los informes, la aventura de fantasía sigue «The Magician’s Nephew», la sexta novela de la serie de CS Lewis. El elenco incluye a Meryl Streep, Daniel Craig y Emma Mackey. En mayo, Carey Mulligan estaba en conversaciones con Star en la adaptación.

Ronson anteriormente se desempeñó como productor de música ejecutiva de «Barbie» de Gerwig, para la cual coescribió y coprodujo cinco canciones, coescribió la partitura con Andrew Wyatt y se desempeñó como productor ejecutivo. Ha estado trabajando en el proyecto En medio del lanzamiento de sus memorias «Night People: Cómo ser DJ en la ciudad de Nueva York de los 90», que se lanzó el 16 de septiembre. El libro detalla sus días en el patio de juegos del Club de Nueva York, relatando su ascenso como un audiófilo a uno de los DJ más populares de la ciudad.

Variedad Anteriormente dio la noticia de que el Plan B ha optado por los derechos a «Night People», con planes de adaptar su historia de la mayoría de edad en un largometraje. El Plan B recientemente encontró el éxito con «F1», «Beetlejuice Beetlejuice» y la serie limitada de Netflix «Adolescence», que obtuvo varios EMMY de horario estelar a principios de este mes.

La «Narnia» de Greta servirá como una precuela de «el león, la bruja y el guardarropa», centrándose en la creación de Narnia por Aslan the Lion (con la voz de Streep). Se espera que la película se abra en IMAX alrededor del Día de Acción de Gracias 2026, donde se proyectará durante dos semanas antes de un debut en Netflix en Navidad.