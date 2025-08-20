Mark Rober trae un nuevo programa de competencia educativa a Netflix

Creador de contenido educativo e ex ingeniero de la NASA Mark Rober está trayendo sus locos experimentos a Netflix en 2026 con una nueva serie de competencia para niños y familiares. Al igual que los videos de Rober en las redes sociales, la serie tiene como objetivo combinar tanto la educación como el entretenimiento.

La compañía de producción de Rober, CrunchLabs, producirá el programa junto con Jimmy Kimmel‘S Kimmelot. El director de contenido de Rober y Crunchlabs, Scott Lewers, servirá como productores ejecutivos junto con Kimmel y Kimmelot Presodent Scott Lonker

Con respecto al nuevo espectáculo y colaboración, Rober comentó: «¡Me encanta convertir el aprendizaje en un juego, básicamente escondiendo las verduras en el postre, y ahora es un programa de competencia completo! Cuando te diviertas, estás aprendiendo sin siquiera darte cuenta. Y te unes con Netflix y Jimmy Kimmel hacer que esto suceda? ¡Esto será epic!»

Kimmel, quien ha sido sede de Rober varias veces en «Jimmy Kimmel Live!» compartió el entusiasmo del anfitrión por la nueva asociación, declarando: «Mis hijos aman a Mark Rober, y también lo hacen sus padres. Los videos de Mark son tan inteligentes e inventivos, es fácil olvidar que también son educativos. No podemos esperar para presentar a uno de los mejores y más brillantes creadores a Netflix».

En las redes sociales, Rober ha acumulado más de 76 millones de seguidores YouTubeFacebook, Instagram, Tiktok y otras plataformas. También ha lanzado un campamento virtual y una caja STEM de suscripción que permite a los niños hacer experimentos en casa mientras les enseña a pensar como ingenieros.

El movimiento de Rober a Netflix se hace eco del acuerdo del streamer con la influencia infantil de los niños, la Sra. Rachel, quien trajo cuatro episodios originales de su amada serie de YouTube a la plataforma a principios de este año. Esta vez, sin embargo, el Creador está desarrollando un espectáculo completamente nuevo con el Streamer mientras colabora directamente con el talento convencional en Kimmel.

«El enfoque único de Mark Rober para el aprendizaje STEM inspira todas las edades: su narración de historias es contagiosa», dice el vicepresidente de series, animación, niños y familiares de Netflix, John Derderian. «Colaborar con Crunchlabs y Kimmel en una serie de competencia para niños será el próximo nivel y seguramente me ganará el padre del año».