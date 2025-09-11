Mark Hamill rechaza protagonizar películas de Marvel: ‘No me importa’

Mark Hamill No está interesado en las películas de Marvel. Hablando con GamesRadar+ en su gira de prensa por «La larga caminata«El ícono de» Star Wars «de 73 años dijo que está en un momento de su carrera en el que solo está interesado en los roles de actuación que» no habría imaginado «.

«Cuanto más viejo seas, menos te importa», dijo Hamill sobre su carrera como actor. “Le dije a mi agente, seguiré haciendo voz en off, pero no disfruto de la idea de salir en el lugar y dejar a mi familia. [with] Voz en off, son sesiones de cuatro horas. Es posible que tenga dos en un día, pero luego se va a casa con su esposa y sus perros, y duerme en su propia cama. Todo lo que decía es que estoy en un punto en el que ya no tengo el fuego en mi vientre «.

«No estoy hablando por teléfono con mi agente diciendo: ‘Tengo que estar en una película de Marvel’. No me importa ”, continuó Hamill, señalando que se encontró en una serie de películas recientemente casi por accidente.

«Me ofrecieron ‘The Wild Robot’, y me encanta la animación. Eso está en mi timonera», dijo Hamill. «Eso, pude dormir en mi propia cama. Lo mismo con ‘El rey de los reyes’, que salió en Pascua. Pero luego, ‘Life of Chuck’, había trabajado con Mike [Flanagan] en ‘La caída de la casa de Usher’. Y estaba asumiendo entre la reputación de Mike y Stephen King, esta será la epopeya de terror sobrenatural de todos los tiempos de todos los tiempos, y no podía creer lo atípico que era para ambos. Y a diferencia de todo lo que he hecho o que haya sido parte, dije: ‘Oh, definitivamente tengo que hacer esto’. Eso no es Biggie «.

Se firmó en «la larga caminata» debido al papel de lo mayor era el polo opuesto del heroico protagonista. La película también se filmó en Canadá, que es «un país tan hermoso. Y en cierto modo, funciona porque estás aislado. Estás lejos de casa. Estás realmente mucho más comprometido con el material en cuestión porque no estás tratando con tus libros y tus juguetes y tu televisor y todas estas cosas que tienes en casa».

Hamill Revelado en Comic-Con Durante el verano, estaba considerando retirarse de la actuación en 2019 después de completar su salida final como Luke Skywalker en «Star Wars: The Rise of Skywalker».

«Pensé en esta etapa en mi carrera, pasaría más tiempo con un detector de metales, deambulando por la playa, jugando con los perros en el patio trasero», dijo Hamill. «Le dije a mi agente: ‘¿Sabes qué? Ya no estoy motivado. Creo que me voy a jubilar y hacer voz’. Y las únicas personas que rechazaron fueron mi agente y mi esposa, porque, ya sabes, es bueno someterme a salir de la casa «.

«The Long Walk» se abre en los cines el 12 de septiembre de Lionsgate.