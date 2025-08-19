Mark Hamill casi salió de América después de que Trump ganó las elecciones

Mark Hamill revelado en una entrevista reciente con Los tiempos de Londres que le dijo a su esposa que eligiera entre mudarse a Londres o Irlanda después Donald Trump fue reelegido al presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2024. Varias celebridades, desde Rosie O’Donnell hasta Ellen DeGeneres, han abandonado Estados Unidos debido a Trump. Hamill quería hacer lo mismo. Siempre ha sido un crítico abierto de Turmp, ya sea burlarse del presidente como el bromista o la fabricación Videos anti-Trump para organizaciones políticas. ¿Pero Hamill realmente dejaría a los Estados Unidos?

Después de darle a su esposa la elección entre Londres o Irlanda, ella dio una respuesta que obligó a Hamill a quedarse. Como explicó el ícono de «Star Wars»: «Ella es muy inteligente. No respondió de inmediato, pero una semana después dijo:» Me sorprende que le permitas sacarte de tu propio país «. Ese hijo de una perra, pensé.

Hamill se está quedando en los Estados Unidos por ahora y se agrega de Trump: «El acoso escolar, la incompetencia, las personas en su lugar … la única forma en que puedo tratar con eso sin volver a ser una locura y querer abrir mis venas en una bañera cálida es verlo como una nove política gruesa y extensa. ¿Qué tan ofensiva es?

Hamill se habría unido a Rose O’Donnell en Irlanda si su esposa hubiera elegido allí para reubicarse después de las elecciones. El ícono de la televisión Dicho anteriormente Variedad No se arrepiente de dejar a los Estados Unidos y no tiene planes de regresar hasta que sea seguro hacerlo.

«Con el clima político actual, ¿cuándo sería seguro volver con mi hijo?» O’Donnell dijo. «No voy a presionarlo antes de que esta administración esté completamente terminada, y con suerte responsabilizaré por sus crímenes».

«Cuando sabes que es seguro para todos los ciudadanos tener los mismos derechos allí en Estados Unidos, es cuando consideraremos regresar», agregó O’Donnell sobre Tiktok. Ella dijo que está «muy agradecida» de haber encontrado un nuevo hogar en Irlanda, y agregó que «la gente aquí es muy amorosa, amable y acogedora».