Mark Hamill aprovechó el premio Gregory Peck en el Festival de Cine de San Diego

Mark Hamill Recibirá el Premio Gregory Peck a la excelencia cinematográfica en el San Diego INTL. Festival de cine, que se ejecuta del 15 al 19 de octubre. El festival también anunció que la ganadora del Oscar Marlee Matlin («Coda») será honrada con el Premio Visionary Impact Award, mientras que John Magaro («5 de septiembre», «The Mastermind») está programado para el Premio Virtuoso y Joe Manganiello (la franquicia «Magic Mike», «Non-Ank») se reconocerá con el Premio Spotlight en la noche de las Estrellas de Tribute de las Estrellas. «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery de Rian Johnson está listo para cerrar el festival.

Hamill, que se disparó al estrellato como Luke Skywalker en «Star Wars» de 1977, y dependió del papel en sus secuelas, la temporada 2 de «The Mandalorian» y «The Book of Boba Fett», se puede ver actualmente en la pantalla en la adaptación de Lionsgate Stephen King «The Long Walk», del director Francis Lawrence. Protagonizó con Tom Hiddleston en «The Life of Chuck» de Neon, que ganó el Premio de la Audiencia en el Toronto INTL 2024. Festival de cine. Un actor de voz amado y prolífico, los créditos de Hamill incluyen el tres veces «The Wild Robot», nominado al Oscar «, el» The Boy and the Heron «, ganador del Oscar, un papel de larga data como el Joker, que comienza con» Batman: The Animated Series «y el videojuego» Arkham City «, por el cual recibió un premio BACTA. Los próximos proyectos incluyen «The Spongebob Movie: Buscar SquarePants» de Paramount.

«Entre la increíble alineación de cine y la incorporación de nuestros homenajeados del premio, nuestros asistentes al festival están en una experiencia increíble. Mark Hamill, Marlee Matlin, John Magaro y Joe Manganiello tienen películas actualmente en el lanzamiento de Theatrical, o están a punto de ser lanzados, y han sido exhibidos en la excelencia en el Circuito de Juntos San Diego. Talento con fuertes cuerpos de trabajo, lo que hace de esta una oportunidad inolvidable para todos los involucrados ”, dice Tonya Mantooth, directora directora y directora artística de San Diego INTL. Festival de cine.

Para obtener las últimas actualizaciones e información del festival, visite sdfilmfest.com.