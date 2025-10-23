Mark Davis anuncia importante decisión sobre los Raiders

El Asaltantes de Las Vegas Han tenido muchas dificultades para convencer a los fanáticos de los Raiders de que asistan a los partidos en casa en el Allegiant Stadium. No sólo son algunos de los billetes más caros del mundo NFLpero el equipo ha estado muy mal durante todas las temporadas menos una desde que se mudó a Sin City.

Los Raiders no son el único equipo que tiene dificultades para lograr que los fanáticos del equipo asistan constantemente a los partidos en casa. El Cargadores de Los Ángeles reveló recientemente que agregarán un 10% a la tarifa para los abonados de temporada para los fanáticos que no asistan al menos a dos juegos.

Los Colts de Indianápolis, los Buccaneers de Tampa, los Seahawks de Seattle, Empacadores de Green Bay y los Detroit Lions restringen la cantidad de boletos que los poseedores de abonos pueden vender por temporada. Los juegos de los Raiders en Las Vegas que se convierten en juegos en casa para los equipos contrarios son una gran fuente de frustración para los fanáticos, y a muchos les gustaría ver al propietario Mark Davis implementar algunas reglas para que eso sea menos un problema.

Sin embargo, dejó claro que no establecerá ninguna norma y apoya el derecho de los abonados a vender sus entradas.

«Si deciden que quieren venderlos, eso es lo que harán», dijo Davis al Revista de Las Vegas. «No voy a imponerles reglas y regulaciones para que hagan eso, como lo hacen algunos equipos. No es ahí donde se trata».

Ganar solucionará el problema, según Davis

Los Raiders no tienen una base de fanáticos pequeña como algunos de los equipos que han impuesto restricciones a los poseedores de boletos de temporada. El problema con los Raiders es que han tenido dos temporadas ganadoras desde 2002.

Desde que se mudaron a Las Vegas, llegaron a los playoffs una vez. No será fácil conseguir que una nueva ciudad te acompañe cuando no estés ganando. Las Vegas Aces de la WNBA y Vegas Golden Knights de la NHL tienen una sólida base de fanáticos en la ciudad, pero ambos equipos han ganado campeonatos en los últimos años.

Davis cree que ganar resolverá los problemas de asistencia de los Raiders.

«Lo que he dicho todo el tiempo es que tenemos que empezar a ganar y empezar a ganarnos fans», dijo Davis.

¿Qué tan lejos están los Raiders de volver a ser buenos?

Muchos esperaban que los Raiders dieran un salto adelante este año. Pete Carroll es un entrenador en jefe y mariscal de campo probado Geno Smith Venía de algunos años fuertes con los Seattle Seahawks.

Sin embargo, se puede decir que los Raiders han estado peor que la temporada pasada. Tienen 2-5 y no les está yendo nada bien. En este punto, es imposible saber cuándo los Raiders podrían resolver las cosas.

Han pasado más de dos décadas desde que fueron considerados una de las mejores franquicias de la NFL. Si Carroll no puede arreglarlos, puede que haga falta algo de suerte para que el equipo vuelva a encarrilarse. Los Raiders necesitan un verdadero mariscal de campo franquicia, pero no es fácil de encontrar. Dicho esto, el equipo ni siquiera lo ha intentado, por lo que necesitan comenzar a invertir mucho capital de draft en la posición de mariscal de campo.