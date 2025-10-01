Marissa Bode, Marlee Matlin, Nyle DiMarco será honrado en Media Access Awards

Estrella «malvada» Marissa BodeGanador del Oscar Marlee Matlin y «¡presidente sordo ahora!» documentalistas Nyle DiMarco y David Guggenheim estará entre los homenajeados en este año Premios de acceso a medios.

Los premios, presentados con EasterSeals, artistas de honor, narradores e historias que defienden la inclusión de discapacidad.

Los homenajeados adicionales incluirán al actor Anita Hollander, los escritores Liz Meriwether, Kim Rosenstock, Sasha Stewart y Keisha Zollar, los presentadores de reality show Jay Manuel y Pamela Manuel y los directores de Casting Paul Schnee y Kerry Barden.

La ceremonia, que se llevará a cabo el 8 de octubre en Los Ángeles, tendrá su debut de transmisión el 5 de noviembre en PBS SoCal Plus.

«Los homenajeados de este año reflejan la amplitud de los creativos que avanzan el discurso cultural y la inclusión en ambos lados de la cámara», dijo el escritor de premios y co-CEO Allen Rucker.

El productor ejecutivo y co-CEO Deborah Calla agregó: «Es un honor increíble reunir a la comunidad de pantalla para celebrar los logros innovadores de la representación de la discapacidad».

La actriz y activista Ali Stroker organizará la ceremonia y los presentadores incluirán a Henry Winkler, Esco Jouléy, Nic Novicki, Cesily Collette Taylor, John Maucere y Amber Sealy, con mensajes especiales adicionales de Lily D. Moore y Jenny Slater.

El presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin, presentará a Hollander con el Premio Harold Russell del Gremio en el evento. «Nuestro equipo en SAG-AFTRA está encantado de honrar a Anita Hollander con el Premio Harold Russell en los premios de acceso a medios de este año», dijo Astin. «La notable defensa, liderazgo y creatividad de Anita han inspirado a muchos, y es un privilegio celebrar sus contribuciones. Estamos orgullosos de destacar sus logros y sus increíbles talentos».

El programa también contará con actuaciones de Luca «Lazylegs» Patuelli, Brian King Joseph, Rick Allen (Def Leppard) y Lauren Monroe y más invitados sorpresa.

Después del estreno del 5 de noviembre en PBS SoCal Plus, el programa se transmitirá el 7 de noviembre en PBS SoCal propiamente dicho y luego las estaciones de PBS en todo el país a partir del 15 de noviembre. Los espectadores pueden transmitir el programa en la aplicación PBS simultáneamente con el estreno.